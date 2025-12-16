Ab heute Online-Anmeldung für alle RAD RACE Events 2026

Ab sofort sind alle RAD RACE-Events für die Saison 2026 freigeschaltet und die Anmeldung geöffnet. First come - first serve. Die Plätze sind limitiert.

Auf geht's in die neue Saison und wir können schon jetzt sagen, 2026 wird episch. Wir haben mega Ideen im Gepäck, Gespräche für neue Formate sind geführt und diverse Testride-Kilometer in der Tasche. Nun heißt es tief durchatmen und sich einen Startplatz für's nächste Jahr sichern. Wer 2026 sicher dabei sein will, kann sich ab sofort auf www.rad-race.com für alle RAD RACE Events der anstehenden Saison anmelden.

What's on in 2026?

RAD RACE LAST WO/MAN STANDING (FIXED GEAR CRIT)

Ort: Berlin

Date: Samstag, 21.03.2026

Fixed Gear first! Natürlich steht das RAD RACE LAST WO/MAN STANDING in Berlin als erstes auf unserer Agenda. Von Anfang an zählte das legendäre Fixed-Gear-Rennen auf der Kartbahn in Berlin zu unserem Saison-Kick-Off. Gemeinsam mit euch lassen wir stimmungsmäßig wieder die Halle brennen und feiern die ambitionierten Fahrerinnen und Fahrer, die mit Highspeed um die Kurven heizen und um den Titel der Last Woman und Last Man Standing kämpfen. Wir erwarten 250 Athleten aus der ganzen Welt, die extra für dieses Rennen nach Berlin reisen. Zuschauertickets sind ebenfalls ab heute auf www.rad-race.com erhältlich.

CANYON RAD RACE DOPAMINE DELIVERY TOUR (Community Cycling Event Series)

Ort: 11 Städte in Deutschland und Österreich

Date: 11.05.2026 - 25.05.2026

Wir besuchen mit CANYON und RAD RACE die coolsten Radsport-Communities in Deutschland und Österreich. Für zwei Wochen gehen wir auf Dopamine Tour und liefern Dopamin aus. In jeder Stadt gibts Grouprides, Testbikes von Canyon, Pizza, Bubbles & Beats. Pro Stadt gibt's 300 Startplätze (for free & first come first served). Mitfahren kann jede*r. Pure Cycling!

RAD RACE ONE TWENTY by 808project (CYCLING FESTIVAL)

Ort: Sonthofen im Allgäu

Date: 12.06.2026 - 14.06.2026

Wer schon immer mal zusammen mit seinen Buddies ordentliche Höhenmeter schrubben wollte, der ist beim RAD RACE ONE TWENTY genau richtig. Denn dieses Rennen funktioniert nur und ausschließlich als Team. 120 Kilometer abgesperrte Rennstrecke durch die Allgäuer Alpen, eine traumhafte Kulisse und mehrere tausend Höhenmeter umschreiben dieses Event am allerbesten. Das parallel dazu stattfindende Bike-Festival macht die Sache rund und aus dem Wochenende das perfekte Radsport-Erlebnis. Falls es das Wacken-Festival für Roadbikes gäbe, dann wäre es das RAD RACE ONETWENTY.

CANYON RAD RACE SUMMER CAMP 2026 (COMMUNITY DAYS)

Ort: Hamburg/Berlin/Wittenberge/Berlin/Hamburg

Date: 10.07.2026 - 12.07.2026

Wer braucht ein Wochenende Sommerferien? Wir treffen uns mit allen, die Bock haben zeitgleich in Hamburg und Berlin. Von da aus fahren wir jeweils einen Group Ride nach Wittenberge. Genau in der Mitte der Städte.

Da schlagen wir dann unser RAD RACE SUMMER CAMP auf. Wir zelten oder pennen in Blockhütten.

Am Samstag gibts dann Community Rides, Laufen um den See, Road- oder Gravel Bikes von Canyon zum Testen, Lagerfeuer, ein Rave unter freiem Himmel, Strand, Sommer, Sonne und 200 Freund*innen.

Am Sonntag gehts dann mit dem Bike wieder zurück nach Berlin oder Hamburg. Für den Gepäcktransport, Verpflegung, Mechaniker und Check Points sorgt RAD RACE.

RAD RACE ONE FIFTY / COLOMBIA (CYCLING FESTIVAL)

Ort: Medellín, Kolumbien

Date: 30.10.2026 - 01.11.2026

Medellín öffnet seine Tore für Teams aus aller Welt und ermöglicht allen Radsportfans auf 150 Kilometern ein Teamevent der Extraklasse. Ob das Event als echtes Rennen gefahren wird, oder die Teilnehmenden dieses Abenteuer nur zum Spaß mitfahren, bleibt jedem selbst überlassen. Ein Erlebnis wird es allemal. Ein Event von Kolumbianern für Kolumbianer und Gäste aus aller Welt. Zu Gast bei Freunden. Im radsportbegeistertsten Land der Welt.

RAD RACE 96 HOURS / ÍTALIAN EDITION (BIKEPACKING & GRAVEL UNSUPPORTED)

Ort: Rom - Pescara, Italien

Date: 12.-17.10.2026

Natürlich darf im RAD RACE-Schedule auch ein echtes Bikepacking-Event nicht fehlen. Genau das liefert das RAD RACE 96 HOURS. Und weil wir schlicht und ergreifend die allergrößten Dolce-Vita-Fans sind, geht es wieder ins wunderschöne Bella Italia, nur diesmal offroad. Mehrere Hundert Kilometer mit knackigen Höhenmetern erwarten die Fahrerinnen und Fahrer auf dieser Tour und bis auf Start und Ziel ist jeder komplett auf sich allein gestellt. Aber wir schwören, jede Strapaze ist es wert.

RAD RACE TOUR DE FRIENDS IX - JAPAN EDITION

Ort: Japan

Date: 01.11.2026 - 08.11.2026

Nach den Tour de Friends-Editionen in Italien und Kolumbien wagen wir ein neues Abenteuer, richten unseren Blick nach Asien und geben bekannt: Die nächste Ausgabe der RAD RACE TOUR DE FRIENDS wird voraussichtlich in Japan stattfinden. Die Teilnehmenden erwartet eine perfekt ausgebaute Infrastruktur mit soliden Straßen, eine unglaubliche Kulisse zwischen Küstenabschnitten, Reisfeldern, Tempeln und Teeplantagen gespickt mit alpinen Bergen - also alles, was das Radler:innenherz begehrt und ein echtes Once-in-a-Lifetime-Erlebnis.

NEW BALANCE MIDNIGHT MILES (COMMUNITY RUNNING TOUR)

Ort: GER, NL, BE, AUT

Date: 18.09.2026 bis 31.10.2026

Als besonderes Add-on unseres Race-Calendars schnüren wir wieder die Sportschuhe und laufen auch 2026 gemeinsam mit hunderten anderen Runningfans die MIDNIGHT MILES durch Deutschland, Österreich, Belgien und Niederlande. Wie schnell oder wie weit spielt dabei keine Rolle, denn Tempo is yours!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

RAD RACE GmbH

Frau Christiane Borgmann

Fischmarkt 9

22767 Hamburg

Deutschland

fon ..: 01795934545

web ..: https://www.rad-race.com/

email : kiki@rad-race.com

RAD RACE ist eine internationale Cycling-Lifestyle-Marke mit Sitz in Hamburg und Berlin. RAD RACE verbindet Radsport, Events, Community und Brand-Activations und ist bekannt für spektakuläre Rennformate, urbane Radkultur und kreative Markenkooperationen. Mit eigenen Events, Medienprojekten und Kollaborationen positioniert sich RAD RACE an der Schnittstelle von Sport, Entertainment und Marketing und spricht eine junge, performance-orientierte Zielgruppe an.

Pressekontakt:

RAD RACE GmbH

Frau Christiane Borgmann

Fischmarkt 9

22767 Hamburg

fon ..: 01795934545

email : press@rad-race.com