Karriere mit Aufstiegschancen in der Zahnarztpraxis als Finanzprofi für die Abrechnung (ZFA / ZVM)

Von der ZFA zur ZMV - was verbirgt sich hinter diesen kryptischen Abkürzungen? Diese Berufsbilder beschreiben einen sehr attraktiven Karriereweg in der Zahnmedizin, im speziellen in der Verwaltung.

Ludwigshafen, 15.12.2025 - Spezialisierung und Aufstiegschancen als Zahnmedizinische/r Verwaltungsassistent/in

Eine Weiterbildung von der ZFA zur ZMV (Zahnmedizinische Verwaltungsassistentin) befähigt dazu, Verantwortung in der Verwaltung von Zahnarztpraxen zu übernehmen. Die Tätigkeit als ZMV oder als Abrechnungsmanagerin (Spezialisierung als ZFA) ist nicht nur abwechslungsreich, sondern auch ein echter Karriere Booster mit attraktiver Vergütung und interessanten Perspektiven. Voraussetzung für die Spezialisierung als Abrechnungsmanagerin oder Weiterbildung zur ZMV ist eine abgeschlossene Ausbildung als Zahnmedizinische Fachangestellte (ZFA) oder eine gleichwertige fachbezogene Qualifikation.

ZMV und Abrechnung

Zahnmedizinische Verwaltungsassistentinnen übernehmen die Organisation der Verwaltung und vor allem die Abrechnung innerhalb der Zahnarztpraxis. Sie kennen Richtlinien wie BEMA, GOZ oder GOÄ, kümmern sich um Heil- und Kostenpläne, führen Korrespondenz mit KZV und GKV und PKV. Die Aufgaben sind anspruchsvoll und fordern die in der Weiterbildung zur ZMV erworbenen Kenntnisse.

Im Unterschied zur klassischen ZFA (zahnmedizinische Fachangestellte) konzentriert sich die ZMW nicht auf der Arbeit am Behandlungsstuhl, sondern auf Verwaltung, Kommunikation und strategische Planung. Wer sich zur ZMV weiterbildet, darf einem eigenständigen Aufgabenbereich erwarten, trägt hohe Verantwortung und hat eine wichtige Position innerhalb des Praxisteams inne.

Die Fortbildung kann berufsbegleitend absolviert werden und dauert meist rund ein Jahr. Sie vermittelt Kenntnisse in der Abrechnungsoptimierung und im Controlling.

Attraktive Vergütung

ZMV und Abrechnungsexperten verdienen entsprechend ihrer Verantwortung und Expertise in der Regel deutlich mehr als eine ZFA im Behandlungsbereich. Besonders bei renommierten Arbeitgebern wie der Praxis Prof. Dhom profitieren Mitarbeitende von einer positiven Teamkultur, geregelten Arbeitszeiten, Fort- und Weiterbildungsförderung und modernen Praxisstrukturen.

Karriere als ZMV bei der Praxis Prof. Dhom - hier bewerben

Die zahnmedizinische Praxis Prof. Dhom stellt unter https://www.zahnmedizinische-stellenangebote.de/ die Berufschancen für Absolventen von zahnmedizinischen Fachausbildungen vor.

Besonders gute Chancen auf eine erfolgreiche Bewerbung haben Fachkräfte, die bereits als ZFA über Berufserfahrung als Abrechnungsexperten verfügen oder sogar eine abgeschlossene Fortbildung zur ZMV mitbringen. Wichtig sind außerdem fundierte Kenntnisse, eine strukturierte Arbeitsweise, und der sichere Umgang mit Praxissoftware wie z. B. Z1. Auch Engagement, Diskretion im Umgang mit Patientendaten sowie Freude an Teamarbeit wirken sich positiv aus.

Darum ist die Praxis Prof. Dhom für eine Karriere als ZMV eine richtig gute Wahl

Die überregional bekannte Praxis Prof. Dhom steht für höchste zahnmedizinische Qualität und moderne Praxisführung. Hier arbeiten zahnmedizinische Verwaltungsassistenten und Abrechnungsmanagerinnen im Zentrum der Praxisorganisation. Fortbildungen werden aktiv gefördert. Aufstiegsmöglichkeiten in einem kollegialen, wertschätzenden Umfeld sind klar definiert. Das Betriebsklima ist geprägt von gegenseitigem Respekt, Professionalität und echter Teamarbeit. Fühlen Sie sich von einem solchen Umfeld angesprochen? Dann bewerben Sie sich direkt hier: www.zahnmedizinische-stellenangebote.de

Das zahnmedizinische Behandlungszentrum Prof. Dr. Dhom & Kollegen MVZ GmbH verfügt über insgesamt 5 Standorte in Rheinland-Pfalz. Mit aktuell 150 hoch qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einer hochwertigen technischen Ausstattung sowie eigenen wissenschaftlichen Aktivitäten gestaltet sie die Zukunft der Zahnheilkunde, Zahnchirurgie und Implantologie mit. Der hohe Behandlungsstandard zeigt sich auch in der Beurteilung von Kollegen und Fachjournalisten. Die Praxis Prof.Dr. Dhom & Kollegen ist als zahnärztlich-implantologische Praxis in der Metropolregion Rhein Neckar in 3 Kategorien in der Ärzteliste des Magazins Focus vertreten und ausgezeichnet.

