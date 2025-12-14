Startseite Innovative Mini-Carver Ski aus dem 3D-Drucker und nachhaltige Skipflege im KinderKaiserland Pressetext verfasst von Scharti22 am So, 2025-12-14 16:20. Die Skischule Scheffau am Wilden Kaiser setzt im KinderKaiserland neue Maßstäbe in der frühen Skiausbildung: mit weltweit ersten Mini-Carvern aus dem 3D-Drucker und einem konsequent nachhaltigen Ansatz bei der Skipflege. Skischulleiter und Entwickler Gerhard Told treibt seit Jahren Innovationen voran, um Kindern den Einstieg in den Schneesport spielerisch und sicher zu ermöglichen. Seine neueste Entwicklung entstand in Kooperation mit der auf additive Fertigung spezialisierten ADDION GmbH aus Oberndorf bei Kitzbühel.

Der präsentierte Prototyp des 3D-gedruckten Mini-Carvers ist ein ultraleichtes Wintersportgerät für Kinder ab zwei Jahren. Durch ein Wabengerüst zwischen Belag und Decklage wiegt der Ski lediglich rund 160 Gramm. Eine speziell entwickelte Bindung ermöglicht das Rutschen mit normalen Winterstiefeln – ein entscheidender Vorteil für Kleinkinder, die noch keine Skischuhe tragen können. Der Ski wird aus sortenreinem Kunststoff gefertigt und ist recyclebar. Nach erfolgreichen Tests in der Wintersaison 2023/2024 soll der Mini-Carver als regional produziertes, kindgerechtes Einstiegsgerät etabliert werden.

Parallel setzt das KinderKaiserland starke ökologische Akzente. Nachdem der internationale Skiverband FIS fluorhaltige Skiwachse – aufgrund ihrer Schadstoffwirkung auf Böden und Gewässer – ab Winter 2020/21 verboten hat, setzt Scheffau vollständig auf biologisches Bienenwachs. In Zusammenarbeit mit einem lokalen Imker wurde ein optimiertes Naturwachs entwickelt, das hohe Gleitfähigkeit ohne Umweltbelastung ermöglicht. Dies schützt die sensiblen Almflächen, die im Sommer als wertvolle Weideflächen und Lebensraum dienen.

Beide Projekte stärken das Engagement der Skischule Scheffau für Innovation, Sicherheit und Nachhaltigkeit. Im Rahmen des Programms „Helping Hands“ lernen Kinder nicht nur das Skifahren, sondern auch einen bewussten Umgang mit Natur und Bergwelt.

Weitere Infos unter: www.skischule-scheffau.com

Tel.: +43 5358 8308

Mail: info@skischule-scheffau.com

