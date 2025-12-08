geoCapture bindet Personio an: Schnittstelle synchronisiert Personalstammdaten über Zapier

geoCapture stellt eine neue Schnittstelle zu Personio bereit, die Personalstammdaten automatisch zwischen beiden Systemen synchronisiert. Änderungen werden in Echtzeit übertragen, egal in welchem System sie vorgenommen werden. Die Automatisierung läuft über Zapier, einen Cloud-Dienst, der beide Anwendungen ohne manuelle Eingriffe verbindet.

Automatische Synchronisation für konsistente Daten

Wird ein neuer Mitarbeitender in Personio angelegt, wird automatisch auch der Mitarbeiter in geoCapture angelegt. Auch der umgekehrte Weg funktioniert reibungslos, sodass es kein führendes System gibt. Aktualisierungen wie Rollen, Kontaktdaten oder Beschäftigungsinformationen werden zuverlässig übernommen, ohne dass Daten doppelt gepflegt werden müssen. Das spart Zeit, vermeidet Fehler und schafft eine durchgängig sichere Datenbasis.

Einfache Einrichtung über Zapier

Die Integration lässt sich ohne Programmierkenntnisse einrichten. Nach der Aktivierung erkennt Zapier automatisch jede Änderung an Personalstammdaten und führt die entsprechende Aktion auch im jeweils anderen System aus. Besonders profitieren Unternehmen aus Handwerk, Bau und Dienstleistung, in denen regelmäßig Personalwechsel anfallen.

Über geoCapture

Mit über 4.000 Kunden gehört geoCapture zu den etablierten Anbietern digitaler Lösungen für Fuhrpark- und Personalmanagement. Das Unternehmen gilt als zuverlässiger Partner für effiziente und zukunftsorientierte Prozessoptimierung. Die Plattform vereint alle Werkzeuge, die Unternehmen benötigen, um ihre Arbeitsprozesse nachhaltig zu digitalisieren und erfolgreich zu steuern.