Interview mit Herrn Eugin aus Bochum – Experte für Kfz-Entsorgung und Fahrzeugverschrottung

Interviewer: Guten Tag, Herr Eugin. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Möchten Sie sich kurz vorstellen?

Herr Eugin: Sehr gern. Mein Name ist Eugin, ich komme aus Selm und bin seit über 20 Jahren in der umweltgerechten Kfz-Entsorgung tätig. Zu meinen Schwerpunkten gehören die Autoverschrottung, Motorrad-Verschrottung, Wohnwagen-Entsorgung sowie die Abholung von Unfall- und Altfahrzeugen in ganz NRW.

„Warum ist eine fachgerechte Kfz-Entsorgung so wichtig?“

Interviewer: Viele Menschen wissen gar nicht, dass die ordnungsgemäße Entsorgung gesetzlich vorgeschrieben ist. Warum spielt das eine so große Rolle?

Herr Eugin: Ein altes Kfz enthält zahlreiche umweltgefährdende Stoffe – Öle, Bremsflüssigkeit, Kühlerflüssigkeit, Batterien, Airbags, Katalysatoren. Diese müssen nach klaren Umweltstandards demontiert und entsorgt werden.

Wer sein Fahrzeug einfach stehen lässt oder illegal abgibt, riskiert hohe Strafen. Bei uns läuft alles nach zertifizierten Richtlinien ab – einschließlich Verwertungsnachweis, der für die endgültige Stilllegung zwingend erforderlich ist.

„Wie läuft eine Autoverschrottung normalerweise ab?“

Interviewer: Können Sie kurz beschreiben, wie der Prozess aussieht?

Herr Eugin: Sehr gern. Der Ablauf besteht aus wenigen Schritten:

Kontaktaufnahme – telefonisch oder online.

Abholung oder Selbstanlieferung – das Fahrzeug wird kostenlos abgeholt, auch im Fall von Motorrädern, Wohnwagen oder Unfallautos.

Demontage & Entgiftung – alle Betriebsstoffe werden fachgerecht entfernt.

Schrottpresse & Recycling – wiederverwertbare Teile werden ausgebaut, der Rest geht in den Metallkreislauf.

Verwertungsnachweis – der Kunde bekommt den offiziellen Nachweis für die Zulassungsstelle.

Ein Auto ist also nicht einfach „Schrott“, sondern besteht aus wertvollen Rohstoffen, die fast vollständig recycelt werden können.

„Motorrad- und Roller-Verschrottung – gibt es Besonderheiten?“

Interviewer: Viele wissen gar nicht, dass auch Motorräder und Roller verschrottet werden müssen. Wie läuft das ab?

Herr Eugin: Motorräder sind technisch einfacher, aber in der Entsorgung genauso wichtig. Besonders Batterien, Öle und Elektronikbauteile müssen korrekt behandelt werden.

Wir bieten auch hier kostenlose Abholung, sofern Mindestmengen an Metall anfallen oder weitere Teile mit entsorgt werden sollen.

„Wohnwagen und Wohnmobile entsorgen – eine besondere Herausforderung?“

Interviewer: Wohnwagen bestehen ja nicht nur aus Metall. Wie funktioniert hier die Demontage?

Herr Eugin: Genau – Wohnwagen haben Holz, Kunststoffe, Fenster, Dämmmaterial und Gasinstallationen. Das macht die Entsorgung deutlich komplexer.

Wir zerlegen die Fahrzeuge komplett:

Gasflaschenentnahme

Ausbau von Möbeln

Entfernen von PVC-Böden und GFK-Bauteilen

Trennung sämtlicher Metalle

umweltgerechte Abgabe der Reststoffe

Viele Entsorger nehmen Wohnwagen gar nicht an – wir schon.

„Kunden fragen oft nach Kosten – was kostet die Verschrottung?“

Interviewer: Können Sie dazu etwas sagen?

Herr Eugin: Bei Autos und Motorrädern ist die Verschrottung bei uns in vielen Fällen kostenlos, insbesondere wenn das Fahrzeug vollständig ist und Metallanteile nicht fehlen.

Wohnwagen-Entsorgungen sind komplexer, dort können Kosten entstehen – aber wir machen immer ein faires, transparentes Angebot.

„Was unterscheidet professionelle Entsorger von unseriösen Angeboten?“

Interviewer: Es gibt immer wieder schwarze Schafe. Woran erkennt man seriöse Anbieter?

Herr Eugin: Ganz klar:

Es wird immer ein Verwertungsnachweis ausgestellt

Das Unternehmen arbeitet mit Zertifikaten der Entsorgungsfachbetriebe

Keine „Sofort-Barauszahlung ohne Papiere“ – das ist illegal

Fahrzeuge werden nicht ausgeschlachtet oder irgendwo abgestellt

Transparente Prozesse und klare Kommunikation

Wer sicher gehen will, sollte einen Entsorger wählen, der schon lange am Markt ist.

„Wie sieht die Zukunft der Kfz-Entsorgung aus?“

Interviewer: Was erwarten Sie für die nächsten Jahre?

Herr Eugin: E-Autos werden eine große Rolle spielen. Die Entsorgung von Hochvolt-Batterien wird ein eigenes Spezialgebiet. Außerdem wird die Kreislaufwirtschaft immer wichtiger – wir müssen Rohstoffe besser nutzen. Die Branche entwickelt sich ständig weiter.

Abschluss

Interviewer: Herr Eugin, vielen Dank für das Gespräch. Möchten Sie unseren Lesern zum Abschluss noch etwas mitgeben?

Herr Eugin: Ja – lassen Sie Fahrzeuge nicht verrotten oder im Carport stehen.

Ein kurzer Anruf genügt – und wir kümmern uns professionell und umweltgerecht um die Entsorgung. Egal ob Auto, Motorrad, Roller oder Wohnwagen.