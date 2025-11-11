Write-a-Document 6.3: Das leistungsstarke Schreibprogramm für Windows in überarbeiteter Version erschienen

JMMG Communications gibt die Veröffentlichung der neuen Version seines beliebten Textverarbeitungsprogramms bekannt: Write-a-Document 6.3. Die neueste Version baut auf den Stärken der Software auf und bietet Nutzern ein zuverlässiges, funktionsreiches und kostengünstiges Programm für die tägliche Dokumentenerstellung und -bearbeitung unter Windows, ohne den Ballast eines kompletten Office-Pakets.

Write-a-Document 6.3 zeigt, dass ein gutes Schreibprogramm nicht teuer sein muss. Es richtet sich sowohl an Einsteiger als auch an erfahrene Nutzer und überzeugt durch eine intuitive Bedienung. Wer bereits mit anderen Textverarbeitungsprogrammen gearbeitet hat, wird sich schnell zurechtfinden.

Die wichtigsten Features von Write-a-Document 6.3 im Überblick:

Hohe Kompatibilität: Dokumente, die mit Write-a-Document erstellt wurden, sind mit den meisten anderen Textverarbeitungsprogrammen kompatibel. Umgekehrt können Nutzer Word-Dokumente öffnen.

Professionelle Dokumentenerstellung: Erstellen Sie im Handumdrehen Serienbriefe, drucken Sie Briefumschläge oder nutzen Sie vielfältige Dokumentvorlagen (z. B. für Jahreskalender, Listen und Briefe).

Vielseitiger Dateiaustausch: Dokumente können als PDF exportiert und RTF-Dateien geöffnet und bearbeitet werden.

Stabile Leistung und Sicherheit: Die Software bietet vollständige 64-Bit-Unterstützung (läuft auch unter ARM64 und 32 Bit) und verfügt über eine Wiederherstellungsfunktion für das letzte Dokument im Falle eines Crashs.

Effizientes Arbeiten: Nutzer profitieren von der Korrektur häufiger Rechtschreibfehler, der Unterstützung für Autotext und Textbausteine, sowie der Möglichkeit, Formen, Diagramme und Screenshots einzufügen.

Benutzerfreundlichkeit: Eine akustische Rückmeldung beim Speichern sowie die Funktion zum Einfügen von Datum und Uhrzeit (optional mit automatischer Aktualisierung) runden das Nutzererlebnis ab.

Write-a-Document 6.3 ist ab sofort verfügbar. Die neue Version bringt viele Verbesserungen mit, enthält ein erweitertes Wörterbuch und ähnelt optisch stärker der web-basierten Variante von "Write-a-Document".

Interessierte können die Testversion herunterladen, um sich selbst von der Software zu überzeugen:

https://www.jmmgc.com/write-a-document/