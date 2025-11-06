Grand Metropolitan Hotels übernimmt das Management des Sealeven Hotels unter der Marke Destination by Hyatt

Das Unternehmen stärkt seine Präsenz in Südeuropa mit einem weiteren Luxushotel an der Adriaküste. Die Eröffnung ist für das Frühjahr 2026 geplant.

Das exklusive Aparthotel in Kroatien an der malerischen Adriaküste wird zukünftig unter der etablierten Marke "Destination by Hyatt" geführt und steht für ein hochwertiges Reiseerlebnis, das moderne Eleganz mit lokaler Authentizität verbindet. Die Fertigstellung und Eröffnung der grosszügigen Hotelanlage, welche sich auf mehrere, miteinander verbundene Einzelgebäude aufteilt, ist bereits für das zweite Quartal im kommenden Jahr geplant.

Die Hotelgruppe setzt somit ihren Expansionskurs auch in Europa konsequent fort. Mit der Übernahme des Managements des Sealeven Hotels unterstreicht Grand Metropolitan Hotels seine Strategie, internationale Topdestinationen mit einzigartigen Hotelkonzepten zu bereichern und gleichzeitig lokale Identität und Kultur in das Gästeerlebnis zu integrieren.

Im Rahmen des neuen Projekts baut Grand Metropolitan darüber hinaus seine Position als ein international etablierter White Label Hotel Operator weiter aus: "Die erneute Wahl von Hyatt als Franchise-Partner ist ein klares Bekenntnis zu unserem Anspruch, unseren Gästen ein herausragendes Hotelerlebnis zu bieten. Mit dieser Partnerschaft kombinieren wir die Stärke einer weltweiten Marke mit unserer Expertise im individuellen Management von Luxushotels", erklärt Martin R. Smura, Chairman & Gründer der Grand Metropolitan Hotels.

Joc Pe?e?nik, Eigentümer des Anwesens, fügt hinzu: "Mit dem Sealeven Hotel schaffen wir etwas wirklich Besonderes. Eine Destination, die den Charme und die Authentizität von Opatija widerspiegelt. Wir freuen uns daher, Grand Metropolitan Hotels an unserer Seite zu haben - ein vertrauenswürdiger Partner mit internationaler Expertise und umfassender Erfahrung im Bereich Luxushotellerie. Ihr Ansatz gibt uns die Sicherheit, dass das Hotel nicht nur die höchsten Erwartungen erfüllt, sondern sie übertreffen wird."

Das Hotel wird über geräumige Zimmer und Suiten mit Meerblick, entsprechende Gastronomien sowie Wellnesseinrichtungen mit grossem Aussenpool verfügen. Durch die Anbindung an die Marke "Destination by Hyatt" ist das Sealeven Hotel in ein globales Netzwerk erstklassiger Hotels eingebunden, das höchste Qualitätsstandards garantiert sowie den Reisenden ein internationales Niveau an Service und Komfort bietet.

Opatija gilt als eine der traditionsreichsten Urlaubsdestinationen an der Adria und hat sich in den vergangenen Jahren als exklusives Ziel für anspruchsvolle Reisende etabliert. Als bekannter Kurort in der kroatischen Region Kvarner verfügt dieser über zahlreiche architektonische Sehenswürdigkeiten und knüpft nun wieder an seine Tradition als heilklimatische Destination an. Die Kombination aus historischem Flair, mediterraner Lebensart sowie moderner Infrastruktur macht die Stadt zu einem idealen Standort für das neue Sealeven Hotel, dessen Name von den elf auf das Meer ausgerichteten Gebäuden abgeleitet wurde. Grand Metropolitan Hotels sieht in der Region Potenzial für weiteres Wachstum und nachhaltige Investitionen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Grand Metropolitan Hotels

Frau Janin Blaser

Bahnhofstrasse 24

8001 Zürich

Schweiz

fon ..: +49 170 204 8946

web ..: http://www.grandmethotels.com

email : j.blaser@grandmethotels.com

Grand Metropolitan Hotels ist eine der führenden Hotelmanagement-Gesellschaften und spezialisiert auf die Bereitstellung massgeschneiderter Lösungen im Bereich Branding, Hotelmanagement, Franchise und Affiliation, die auf die individuellen Bedürfnisse von Hotelbesitzern sowie Investoren zugeschnitten sind.

Zu der Gesellschaft gehören unter anderem bekannte Marken wie Grand Metropolitan Hotels Collection, Castlewood Hotels und Resorts, Swiss Hospitality Collection, African Heritage Hotel Collection, African Hotel Alliance, Brionj Luxury Hotels, Voile D'Or Hotels & Resorts, Martinez Hotels and Resorts, TOP INTERNATIONAL Hotels, Private Selection Hotels & Tours sowie zahlreiche F&B Brands.

Ein internationales Team aus Hoteliers mit langjähriger Erfahrung in allen Bereichen der Hospitality-Industrie, vertreten an sechs strategischen Standorten weltweit, bieten Hotelinvestoren und Eigentümern umfassende Unterstützung und Serviceleistungen an. Nachhaltigkeit und fortschrittliche Digitalisierung sind dabei für das Unternehmen von zentraler Bedeutung.

Pressekontakt:

Wolf.Communication by Wolf-Thomas Karl

Herr Wolf-Thomas Karl

Schulhausstrasse 3

8306 Brüttisellen

fon ..: 0041764985993

web ..: http://www.wolfthomaskarl.com

email : mail@wolfthomaskarl.com