Autoankauf-Live in Oranienburg: Wir bieten gute Preise durch den Auto-Export

Der Kauf eines Gebrauchtwagens ist gerade in den letzten beiden Jahren immer beliebter geworden. Lieferschwierigkeiten bei Neuwagen machen den Markt von Autos, die schon einige Kilometer auf dem Tacho haben, immer attraktiver. Sie haben einen Gebrauchtwagen in Oranienburg zu verkaufen, da Ihnen das Modell nicht mehr gefällt oder Sie ein größeres Auto für Ihre Kinder benötigen? Dann ist Autoankauf-Live die richtige Adresse für Sie. Wir bieten einen vernünftigen Preis und sind kompetente Partner an Ihrer Seite. Bei uns können Sie außerdem daraufsetzen, dass wir für Sie seriös, transparent und professionell handeln.

Gute Kontakte ins Ausland

Wenn Sie Ihren Wagen an uns verkaufen, gibt es für uns mehrere Möglichkeiten, einen neuen Besitzer zu finden. Natürlich haben wir ein gut ausgebautes Netzwerk direkt in Oranienburg und Umgebung und werden so für Ihr Kraftfahrzeug einen neuen Interessenten finden. All Oranienburgs verfügen wir auch über viele Kontakte ins Ausland und bringen, nachdem wir Ihr Auto angekauft haben, den Wagen in ein anderes Land.

Deutscher TÜV ist nicht nötig für den Export

Vor allem Fahrzeuge, die schon ein paar Jahre alt oder in Deutschland reparaturbedürftig sind, eignen sich bestens für einen Export. Das hat einen Grund: In einigen anderen Ländern gelten weniger strenge Vorschriften, was die Fahrtüchtigkeit eines Autos betrifft. Trotz kleiner Mängel hier und da kann also ein Auto, das ins Ausland exportiert wird, immer noch einen guten Preis bringen. Auch ein deutscher TÜV ist für den Export nicht erforderlich. Das nötige Know-how für einen guten Verkauf bringen wir durch langjährige Erfahrung mit. Was aber auch für Sie als Verkäufer bedeutet: Wenn wir den Wagen gut ins Ausland verkaufen können, bekommen auch Sie einen guten Preis. Deshalb zögern Sie nicht uns melden Sie sich bei uns. Wir klären gerne vorab im Gespräch, wie wir den Ankauf Ihres Autos über die Bühne bringen können.

Bei unserem Geschäftskonzept machen wir es Ihnen als Kunde leicht, mit uns in Oranienburg in Kontakt zu kommen. Sie haben mehrere Möglichkeiten: Sie rufen uns an oder Sie senden uns eine Mail. Oder Sie füllen das Kontaktformular sorgfältig aus, das Sie auf der Seite https://autoankauf-live.de/oranienburg finden. Dort fragen wir nach Basisdaten, die uns helfen, den Wert Ihres Fahrzeugs einzuschätzen. In diesem Formular sollten Sie auch angeben, ob Ihr Auto schon seit längerem in der Garage steht, da es für Deutschland nicht mehr verkehrstüchtig ist. Gerne können Sie uns auch mitteilen, was dafür die Gründe sind. Umso besser können wir kalkulieren, ob Ihr Gebrauchtwagen repariert werden muss oder im bestehenden Zustand ins Ausland verkauft werden kann.

Wir kümmern uns um die Ausfuhrpapiere

Ein sogenanntes Schnellangebot bekommen Sie von uns telefonisch. Sind wir uns zu diesem Zeitpunkt mit Ihnen einig, machen wir uns auf den Weg zum Standort Ihres Autos, um nach einer Begutachtung einen endgültigen Kaufpreis auszumachen. Wir bringen einen Kaufvertrag mit, zahlen gleich vor Ort in Bar oder auf Wunsch auch per Überweisung.

Ob Ihr Auto in den Gebrauchtwagen-Export geht oder nicht, wird sich zeigen. Arbeit haben Sie als Verkäufer damit nicht. Wir von autoankauf-Live in Oranienburg kümmern uns um alle notwenigen Papiere. Dazu gehören auch die Ausfuhranmeldung und das Ausfuhrkennzeichen.