Reibungsloser Autoankauf Ihres Gebrauchtwagens in Frankfurt (Oder): Autoankauf-Live arbeitet schnell und professionell

Das alte Auto ist in die Jahre gekommen, lange Zeit hat es gute Dienste getan. Nun ist ein Neuwagen oder ein Gebrauchtwagen neueren Datums die nächste Anschaffung. Dafür gibt es immer gute Gründe: Das alte Gefährt ist nicht groß genug, nicht schnell genug, es hat keine Klimaanlage oder aber Mängel, die in der Werkstatt nur kostenintensiv beseitigt werden können. Oder vielleicht gibt es sogar den Wunsch, auf ein Elektroauto umzusteigen. Einen unkomplizierten, schnellen und zugleich professionellen Ankauf Ihres Gebrauchtwagens in Frankfurt (Oder) und Umgebung bietet Autoankauf-Live. Bei uns sind Sie in den besten Händen, wenn Sie ihr altes Fahrzeug veräußern und ein anderes kaufen möchten.

Halten Sie Ihre Autopapiere bereit

Was ist für Sie als Kunde zu tun, wenn Sie Ihr Auto an uns verkaufen möchten? Sorgen Sie für eine anständige Reinigung von innen und außen. Das erhöht zwar nicht den Wert Ihres Fahrzeugs, aber der gute Eindruck zählt zuerst. Entnehmen Sie Ihre privaten Dinge wie Sonnenbrillen, Musik-Sticks oder Winterhandschuhe – und widmen Sie sich dann Ihren Fahrzeugpapieren. Für den Verkauf Ihres Gebrauchtwagens benötigen wir außer den Zulassungspapieren auch die TÜV-Berichte und Bescheinigungen der Hauptuntersuchung. Um den Wert Ihres Fahrzeugs professionell einschätzen zu können, sind Rechnungen von Vorteil. Sie enthalten meistens auch die Information, welche Ersatzteile in der Vergangenheit eingebaut wurden – und damit, welche Mängel Ihr Auto früher hatte. Das Check-Heft Ihres Fahrzeugs gibt wiederum Auskunft darüber, ob es regelmäßige Inspektionstermine gab. Bevor wir von Autoankauf-Live den Weg in Frankfurt (Oder) zu Ihnen und Ihrem Auto finden, sorgen Sie dafür, dass Schlüssel und Ersatzschlüssel bereit liegen.

Unbürokratische Autobesichtigung vor Ort

Vor diesen Erledigungen haben Sie sicher schon Kontakt mit uns aufgenommen. Das ist möglich per Telefon, per E-Mail oder über das Kontaktformular, das Sie auf der Seite https://autoankauf-live.de/frankfurt-oder finden. Während Sie noch einmal Ihr Auto und Ihre Unterlagen checken, sind wir als mobile Autohändler bereits auf dem Weg zu Ihnen. Denn: Wir besichtigen das Auto an Ihrem Wunschstandort in Frankfurt (Oder). So haben Sie selber keine Fahrerei. Wahrscheinlich haben wir eine erste Preiseinschätzung schon telefonisch vorgenommen. Nun, vor Ort, bekommen Sie von uns den endgültigen Kaufpreis mitgeteilt. Einen Kaufvertrag bringen wir mit. Die Bezahlung Ihres alten Vehikels erledigen wir gleich vor Ort oder per Schnellüberweisung. Für das Abschließen des Kaufvertrags benötigen Sie einen gültigen Ausweis, der Sie als Halter des Fahrzeugs ausweisen wird.

Wir kaufen auch Autos mit langer Laufzeit

Ist Ihr Auto schon sehr alt? Haben Sie es bereits gebraucht gekauft? Hatte es schon mehrere Vorbesitzer? Das ist für uns kein Problem und für Sie als Verkäufer kein Grund, nicht bei uns anzurufen. Wir kaufen auch Autos mit langer Laufzeit und damit meist hoher Kilometerleistung. Sollten kleinere oder größere Reparaturen anfallen, kümmern wir uns später darum, denn unser Netzwerk an Service-Partnern rund ums Auto ist groß. Da wir ein umfassendes Service-Paket beim Ankauf Ihres Gebrauchtwagens in Frankfurt (Oder) und Umgebung anbieten, erledigen wir für Sie gerne die Formalitäten beim Straßenverkehrsamt. Selbstverständlich senden wir Ihnen später die Abmeldepapiere zu.

Mit dieser schnellen und transparenten Verkaufsabwicklung Ihres Gebrauchtwagens haben Sie alsbald Zeit, sich um Ihr neues Auto zu kümmern. Und das alte sind Sie schnell los, ohne viel Lauferei und Besichtigungstermine, zu denen dann der eine oder andere Kaufinteressent gar nicht erst erscheint.

https://autoankauf-live.de/frankfurt-oder/