Autoankauf von Gebrauchtwagen in Berlin: Faire Preise und schnelle Abwicklung

Diese Überlegungen kennt jeder: Das Auto ist in die Jahre gekommen und der Wunsch nach einem anderen wird immer größer. Doch was tun, um das alte Auto zu verkaufen? Eine Möglichkeit ist es, den Wagen auf einer der bekannten Internet-Plattformen zu inserieren. Eine Alternative sind wir von Autoankauf-Live in Berlin: Bei uns gehen Sie kein Risiko ein, wenn Sie zum Beispiel ein Auto mit Mängeln verkaufen möchten. Denn: Wir verzichten ausdrücklich auf Haftung durch den Verkäufer.

Gebrauchtwagen mit Mängeln: Verkauf ohne Risiko

Grundsätzlich gilt: Wir kaufen in Berlin und Umgebung Gebrauchtwagen aller Hersteller zu fairen Konditionen an. Natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, Ihr Auto privat zu verkaufen. Dann geben Sie eine Anzeige auf, vereinbaren Besichtigungstermine mit einer Probefahrt, bei der Sie möglichst dabei sein sollten. Das kostet Zeit und Nerven – zumal immer die Gefahr besteht, dass der Käufer einige Tage später vor der Haustür wartet und Geld zurückfordert. An der diesbezüglichen Rechtsprechung gibt es nichts zu rütteln: Macht ein Käufer arglistige Täuschung geltend, ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass der Verkäufer auch noch lange nach Abschluss des Vertrages Teile des Kaufpreises zurückzahlen muss – oder der Käufer sogar vom gesamten Kaufvertrag zurücktritt.

Verzicht auf Sachmängelhaftung im Kaufvertrag

Dabei kann es einerseits möglich sein, dass der Verkäufer des Autos Mängel bewusst verschweigt oder aber von ihnen tatsächlich gar keine Kenntnis hatte. All diese Überlegungen können Sie von vornherein zu den Akten legen, wenn Sie sich dazu entschließen, mit https://autoankauf-live.de/berlin zu arbeiten. Mit uns verkaufen Sie Ihr Auto ohne Risiko, denn wir verzichten auf Sachmängelhaftung, so dass Sie beruhigt einen Kaufvertrag mit uns abschließen können, ohne später unschöne Überraschungen zu erleben.

All das geht wie folgt: Wir bewerten Ihr Auto telefonisch, später direkt vor Ort – und wenn Sie sich mit dem Autoankauf in Berlin einig werden, machen wir einen Kaufvertrag. Damit ist der Verkauf Ihres Gebrauchtwagens schnell vom Tisch. Wir bezahlen vor Ort in Bar oder per Schnellüberweisung und melden, wenn Sie das wünschen, Ihr Auto auch gerne beim zuständigen Straßenverkehrsamt ab. Damit Sie und wir beim Bewertungstermin keine Zeit verlieren, können Sie auch das Online-Formular vorab ausfüllen. Darin geben Sie dann die wichtigen Informationen wie Marke, Modell, Kilometerstand an uns weiter. Natürlich benötigen wir auch Ihre persönlichen Daten, damit wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen können. Je mehr wir vor dem gemeinsamen Termin über Ihr Fahrzeug wissen, das Sie verkaufen möchten, umso besser. Das erspart Zeit und macht uns eine vorläufige Bewertung Ihres Autos noch vor dem Ortstermin möglich.

Beratung und Kauf mit Transparenz

Ein weiterer Vorteil für Sie bei uns: Wir legen viel Wert auf Transparenz – bei der Beratung, bei den Verhandlungen mit Ihnen, beim Kaufvertrag. Deshalb steht im Kaufvertrag bei uns klipp und klar der Gewährleistungsausschluss, der Ihnen viel Ärger auch in der Zukunft nach dem Verkauf Ihres Gebrauchtwagens erspart.

Natürlich erwerben wir beim Autoankauf in Berlin auch Fahrzeuge ohne Mängel. Dafür sprechen Sie uns einfach an oder nehmen Kontakt mit uns per E-Mail oder Telefon auf. Auf unserer Webseite finden Sie weitere Informationen, welche Autos für uns von Interesse sind. Dazu gehören auch Sonderfahrzeuge, Elektroautos, Sprinter und solche, die nicht mehr zulassungsfähig in Deutschland sind.