Dagmar: Eine Hymne auf das Wiedersehen mit der Vergangenheit

München/Gerolzhofen, 24. Oktober 2025 Mit „Dagmar“ meldet sich die unterfränkische Punkrockband EIS lautstark zurück. Der Song ist ein energiegeladener, bissig-humorvoller Rückblick auf alte Zeiten – und gleichzeitig eine Hymne auf das Wiedersehen mit der Vergangenheit.

„Juristen, Unternehmer und auch Lehrer / Die meisten Männer 30 Kilo schwerer“ – mit diesen Zeilen zeichnen EIS ein witziges, zynisches und zugleich gesellschaftskritisches Bild des klassischen Klassentreffens. Dabei trifft Party auf Melancholie, Ironie auf Ehrlichkeit – und Punk auf Lebenserfahrung.

„Dagmar“ ist kein nostalgischer Rückblick, sondern ein rauschendes Wiedersehen: laut, direkt, ehrlich.

Die „Klassentreffen-Version“ lädt zum Mitsingen, Tanzen und Mitgrölen ein – so, als wäre man wieder mittendrin: „Klar war, dass ich auch da war.“

Ob auf der nächsten Halloween-, Studenten- oder Faschingsparty – dieser Song darf nicht fehlen. „Dagmar“ ist ein Punkrock-Ohrwurm mit Augenzwinkern, der Generationen verbindet: Ein Lied für alle, die schon damals dabei waren – und für die, die noch dabei sein werden.

EIS steht für handgemachte, deutschsprachige Punkmusik aus Unterfranken – ohne Pathos, aber mit Herz und Haltung. Die Band vereint Energie, Wortwitz und ehrliche Emotionen und ist über Smart & Nett Entertainment auch für Events und Festivals buchbar.

UPC 3618021575338

Release 24.10.2025

Smart & Nett – Ein Label mit Vision und Vielfalt

Seit 2016 bringt Smart & Nett als Label und Musikverlag ausgewählte Musik- und Videoproduktionen aus den Bereichen Pop, Rock, Jazz, Electronic, Klassik und Weltmusik auf den Markt. Genre-offen und mit Fokus auf deutschsprachige Künstler*innen, erobert das Münchner Team zunehmend auch internationale Bühnen.

Das Label ist Teil der Smart & Nett Marketing- und Künstleragentur, in der Dirk Walter und Veronika Peschkes ihre Expertise in Marketing, Webdesign, Photoshop, bildender Kunst und Organisation bündeln. Durch geschickt genutzte Synergieeffekte entsteht ein kreatives Ökosystem, das sowohl Künstler*innen fördert als auch dem Label zugutekommt.

Mit dieser einzigartigen Verbindung aus künstlerischer Leidenschaft und professionellem Know-how schafft Smart & Nett eine Plattform, die Musik und Kunst innovativ in die Welt trägt.