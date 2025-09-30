Jetzt verfügbar: Marktübersicht 2025 "Europäische Public-Cloud-Anbieter"Pressetext verfasst von prmaximus am Di, 2025-09-30 17:01.
Bad Homburg, 30. September 2025 - Unternehmen, die sich von US-Hyperscalern unabhängiger machen wollen - etwa aus regulatorischen, strategischen oder datenschutzrechtlichen Gründen - brauchen dafür vertrauenswürdige Alternativen. Der Sourcing- und Cloud-Governance-Spezialist microfin bietet ab sofort eine umfassende Marktübersicht zu europäischen Public-Cloud-Anbietern und ermöglicht damit eine qualifizierte Auswahl in diesem unübersichtlichen Markt.
Souveränität als Ziel: Europa im Fokus
Die aktuelle Marktübersicht beleuchtet gezielt europäische Cloud-Anbieter und ihre Leistungsportfolios. Enthalten sind tabellarische Übersichten zum Funktionsumfang der Anbieter, Kurz-Steckbriefe, eine Übersicht zu Souveränitätsinitiativen sowie empfohlene Auswahlkriterien, die IT-Verantwortliche bei der Bewertung und Auswahl unterstützen.
"Unsere Analyse schafft Transparenz in einem aktuell stark nachgefragten Markt und unterstützt Unternehmen dabei, fundierte Entscheidungen in ihrer Cloud-Strategie zu treffen - insbesondere im Hinblick auf digitale Souveränität und Multi-Cloud-Architekturen", sagt Dr. Julia Pergande, Managing Principal bei microfin.
Auch mit Beratung und Workshop verfügbar
microfin bietet die Marktübersicht in zwei Varianten an: als Marktübersicht mit Analyse
inklusive Kurz-Steckbriefen und Auswahlkriterien und in Kombination mit einem dreistündigen Workshop zur individuellen Einordnung und Ableitung strategischer Handlungsempfehlungen.
Informationen und Bestellung unter: www.microfin.de/cloud/solutions/marktuebersicht
microfin Unternehmensberatung GmbH
Branimir Brodnik
Kaiser-Friedrich-Promenade 12
61348 Bad Homburg
Deutschland
E-Mail: info@microfin.de
Homepage: http://www.microfin.de
Telefon: 0049 - 6172 - 17763 - 0
Pressekontakt
Dr. Haffa & Partner GmbH
Ingo Weber
Karlstraße 42
80333 München
Deutschland
E-Mail: postbox@haffapartner.de
Homepage: http://www.haffapartner.de
Telefon: 089 993191-0
Über prmaximus
Vorname
PR-Media
Nachname
GmbH
Adresse
Sunnerainstr. 26
CH-8309 Nürensdorf
Homepage
http://www.prmaximus.de/