Jetzt verfügbar: Marktübersicht 2025 "Europäische Public-Cloud-Anbieter"

Bad Homburg, 30. September 2025 - Unternehmen, die sich von US-Hyperscalern unabhängiger machen wollen - etwa aus regulatorischen, strategischen oder datenschutzrechtlichen Gründen - brauchen dafür vertrauenswürdige Alternativen. Der Sourcing- und Cloud-Governance-Spezialist microfin bietet ab sofort eine umfassende Marktübersicht zu europäischen Public-Cloud-Anbietern und ermöglicht damit eine qualifizierte Auswahl in diesem unübersichtlichen Markt.

Souveränität als Ziel: Europa im Fokus

Die aktuelle Marktübersicht beleuchtet gezielt europäische Cloud-Anbieter und ihre Leistungsportfolios. Enthalten sind tabellarische Übersichten zum Funktionsumfang der Anbieter, Kurz-Steckbriefe, eine Übersicht zu Souveränitätsinitiativen sowie empfohlene Auswahlkriterien, die IT-Verantwortliche bei der Bewertung und Auswahl unterstützen.

"Unsere Analyse schafft Transparenz in einem aktuell stark nachgefragten Markt und unterstützt Unternehmen dabei, fundierte Entscheidungen in ihrer Cloud-Strategie zu treffen - insbesondere im Hinblick auf digitale Souveränität und Multi-Cloud-Architekturen", sagt Dr. Julia Pergande, Managing Principal bei microfin.

Auch mit Beratung und Workshop verfügbar

microfin bietet die Marktübersicht in zwei Varianten an: als Marktübersicht mit Analyse

inklusive Kurz-Steckbriefen und Auswahlkriterien und in Kombination mit einem dreistündigen Workshop zur individuellen Einordnung und Ableitung strategischer Handlungsempfehlungen.

Informationen und Bestellung unter: www.microfin.de/cloud/solutions/marktuebersicht

