Startseite

Jetzt verfügbar: Marktübersicht 2025 "Europäische Public-Cloud-Anbieter"

Pressetext verfasst von prmaximus am Di, 2025-09-30 17:01.
» Anmelden oder registrieren um Kommentare einzutragen - 1980 Zeichen in dieser Pressemeldung

Bad Homburg, 30. September 2025 - Unternehmen, die sich von US-Hyperscalern unabhängiger machen wollen - etwa aus regulatorischen, strategischen oder datenschutzrechtlichen Gründen - brauchen dafür vertrauenswürdige Alternativen. Der Sourcing- und Cloud-Governance-Spezialist microfin bietet ab sofort eine umfassende Marktübersicht zu europäischen Public-Cloud-Anbietern und ermöglicht damit eine qualifizierte Auswahl in diesem unübersichtlichen Markt.

Souveränität als Ziel: Europa im Fokus

Die aktuelle Marktübersicht beleuchtet gezielt europäische Cloud-Anbieter und ihre Leistungsportfolios. Enthalten sind tabellarische Übersichten zum Funktionsumfang der Anbieter, Kurz-Steckbriefe, eine Übersicht zu Souveränitätsinitiativen sowie empfohlene Auswahlkriterien, die IT-Verantwortliche bei der Bewertung und Auswahl unterstützen.

"Unsere Analyse schafft Transparenz in einem aktuell stark nachgefragten Markt und unterstützt Unternehmen dabei, fundierte Entscheidungen in ihrer Cloud-Strategie zu treffen - insbesondere im Hinblick auf digitale Souveränität und Multi-Cloud-Architekturen", sagt Dr. Julia Pergande, Managing Principal bei microfin.

Auch mit Beratung und Workshop verfügbar

microfin bietet die Marktübersicht in zwei Varianten an: als Marktübersicht mit Analyse
inklusive Kurz-Steckbriefen und Auswahlkriterien und in Kombination mit einem dreistündigen Workshop zur individuellen Einordnung und Ableitung strategischer Handlungsempfehlungen.

Informationen und Bestellung unter: www.microfin.de/cloud/solutions/marktuebersicht

microfin Unternehmensberatung GmbH
Branimir Brodnik
Kaiser-Friedrich-Promenade 12

61348 Bad Homburg
Deutschland

E-Mail: info@microfin.de
Homepage: http://www.microfin.de
Telefon: 0049 - 6172 - 17763 - 0

Pressekontakt
Dr. Haffa & Partner GmbH
Ingo Weber
Karlstraße 42

80333 München
Deutschland

E-Mail: postbox@haffapartner.de
Homepage: http://www.haffapartner.de
Telefon: 089 993191-0

» Anmelden oder registrieren um Kommentare einzutragen - 1980 Zeichen in dieser Pressemeldung
30.09.2025: | | |

Über prmaximus

Benutzerbild von prmaximus

Vorname
PR-Media

Nachname
GmbH

Adresse

Sunnerainstr. 26
CH-8309 Nürensdorf

Homepage
http://www.prmaximus.de/