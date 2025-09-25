AUTO STARTER 2.0 – Clever mobil für junge Fahrer

Mobilität ohne eigenes Auto

Junge Fahrer stehen oft vor einem Dilemma: Sie wollen mobil sein, besitzen aber noch keinen eigenen Pkw. Die Kfz-Versicherung für Fahranfänger kann zudem teuer sein. Die Lösung? AUTO STARTER 2.0 der VHV – ein flexibles, günstiges Versicherungsprodukt speziell für Fahranfänger bis 25 Jahre. Mit diesem Produkt können junge Fahrer Fahrzeuge aus dem Familien- oder Freundeskreis nutzen, ohne teure Zusatzbeiträge zu zahlen.

Vorteile von AUTO STARTER 2.0

Flexibel und einfach: Versicherungsschutz für mehrere Fahrzeuge, die bei der VHV versichert sind.

Aufbau der SF-Klasse: Wer unfallfrei fährt, sichert sich eine Schadenfreiheitsklasse für die eigene spätere Kfz-Versicherung.

Günstiger Einstieg: Jahresbeiträge ab 299?€, abgestuft nach Alter und Erfahrung – perfekt für Fahranfänger.

Sicherheit: Schutz für junge Fahrer, ohne dass Familienautos teurer werden.

Risiken und Einschränkungen

Nur bestimmte Fahrzeuge: Versicherung gilt nur für Pkw bei der VHV.

Langfristiger Vorteil: SF-Anwartschaft wirkt sich erst bei späterer eigener Versicherung aus.

Keine Flexibilität bei Anbieterwechsel: Die SF-Anwartschaft ist nur bei der VHV nutzbar.

Fester Beitrag: Unabhängig von der tatsächlichen Nutzung.

Schadenservice mit Risk-BOT

Unfälle können passieren – und hier kommt Risk-BOT ins Spiel. Der digitale Schadenservice führt Schritt für Schritt durch die Schadensmeldung und sorgt für:

Schnelle Meldung in wenigen Klicks.

Fehlerfreie Dokumentation für einen reibungslosen Ablauf.

Rechtssicherheit bei Rückfragen oder Streitigkeiten.

Call My Agent – Dein digitaler Helfer

Mit „Call My Agent“ genügt ein Knopfdruck, um den Schaden zu melden. Risk-BOT fragt gezielt nach:

Was ist passiert?

Wann ist es passiert?

Gibt es Fotos oder Rechnungen?

So geht die Schadensmeldung einfach, schnell und stressfrei.

Fazit: Clever starten und sicher fahren

Der AUTO STARTER 2.0 ist die ideale Lösung für junge Fahrer, die flexibel mobil sein wollen. In Kombination mit Risk-BOT bist du im Schadensfall bestens abgesichert. Starte jetzt clever in deine Mobilität und fahre entspannt – dein Risk-BOT ist immer an deiner Seite!