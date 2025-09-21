Komitat Vas in Westungarn

Komitat Vas: Das kraftvolle Herz Westungarns - Natur, Geschichte und Innovation im Dreiländereck

Szombathely, Marion Schanné im September 2025 - Das Komitat Vas (ungarisch: Vas megye, deutsch: Eisenburg) präsentiert sich als wahres Powerhouse Westungarns. Strategisch gelegen zwischen Österreich und Slowenien, begeistert die Region mit pulsierenden Städten, atemberaubender Natur, bewegter Geschichte und innovativer Wirtschaft. Ob für einen Urlaub in Ungarn, für Camping am See oder für geschäftliche Perspektiven - Vas überzeugt mit Vielfalt, Energie und Gastfreundschaft.

Natur und Abenteuer: Ferien im Komitat Vas

Zwischen Ebenen, sanften Hügeln und dem imposanten Kszegi-Gebirge entfaltet Vas eine Landschaft, die Naturliebhaber elektrisiert. Der höchste Punkt, der Írott-k (882 m), bietet spektakuläre Ausblicke bis nach Österreich. Flüsse wie Rába und Pinka sowie die Seen Vadása-tó und Szajki-tavak sind ideale Ziele für Angler, Badegäste und Outdoor-Sportler.

Besonders beliebt ist der rségi Nationalpark, das grüne Herz der Region. Hier erleben Besucher seltene Orchideen, uralte Wälder und charmante Dörfer. Ob beim Wandern, Radfahren oder Camping in Westungarn - die Region zeigt sich von ihrer wildesten und ursprünglichsten Seite.

Sehenswürdigkeiten im Überblick

Wer das Komitat Vas besucht, sollte diese Highlights nicht verpassen:

- Szombathely (Savaria): römische Ruinen, Kathedrale, Festivals

- Kszeg: mittelalterliche Burg, historische Festspiele, Stadtmauern

- Celldömölk: Thermalquellen, Campingplätze, Naturwanderwege

- Körmend: lebendige Kulturszene, historische Architektur

- Sárvár: barockes Schloss, Heil- und Thermalbäder

- rségi Nationalpark: seltene Flora & Fauna, ursprüngliche Dörfer

- Vadása-tó & Szajki-tavak: Seenlandschaften zum Baden & Campen

Städte voller Geschichte und Kultur

Die Hauptstadt Szombathely, auch "Königin des Westens" genannt, vereint römische Wurzeln (Savaria), mittelalterliche Pracht und modernes Stadtleben. Kszeg begeistert mit seiner legendären Burg und historischen Festspielen, Celldömölk mit Thermalquellen und Campingplätzen, während Körmend durch eine lebendige Kulturszene punktet.

Kulinarische Spezialitäten wie rségi Kürbiskernöl oder das deftige Kartoffelgericht Dödölle runden das Erlebnis ab.

Wirtschaftskraft trifft Lebensqualität

Das Komitat Vas ist nicht nur touristisch attraktiv, sondern auch wirtschaftlich stark. Industrieunternehmen wie das Opel/Stellantis-Werk in Szentgotthárd, moderne Maschinenbau- und Elektronikbetriebe sowie eine nachhaltige Landwirtschaft mit Soja- und Geflügelproduktion machen die Region zu einem Motor Westungarns. Thermalbäder in Sárvár, Bük und Celldömölk locken jährlich tausende Gäste an, während Motorsportfans am Pannónia-Ring Adrenalin pur erleben.

FAQ - Häufige Fragen zum Komitat Vas

Was macht das Komitat Vas besonders?

Es vereint Natur, Geschichte und Innovation an einer einzigartigen Grenzlage zwischen Österreich und Slowenien.

Welche Sehenswürdigkeiten gibt es in Vas?

Zu den Highlights zählen Szombathely, Burg Kszeg, Thermalbäder in Sárvár und Celldömölk, der rségi Nationalpark sowie die Seen Vadása-tó und Szajki-tavak.

Wo kann man im Komitat Vas campen?

Beliebte Campingplätze liegen am Vadása-tó, an den Szajki-Seen und im rségi Nationalpark.

Warum eignet sich Vas für einen Urlaub in Ungarn?

Die Region verbindet Entspannung und Abenteuer: Thermalquellen, Naturparks, historische Städte und ein gastfreundliches Miteinander machen Vas zu einem idealen Ziel für Familien, Aktivurlauber und Kulturfreunde.

Marion Schanne

