Risk-BOT startet neuen Service „Call My Agent“ – Roland als persönlicher Versicherungs-Agent

Mit „Call My Agent“ erweitert der digitale Risk-BOT sein Serviceangebot und bringt damit frischen Wind in die Versicherungswelt. Ab sofort steht Roland, erfahrener Versicherungscoach, als persönlicher Agent an der Seite der Kunden, um Schadenfälle stressfrei, effizient und erfolgreich abzuwickeln.

Versicherungsfälle ohne Stress

Ob Wasserschaden, Haftpflichtfall oder Autounfall – die Regulierung eines Versicherungsschadens bedeutet für viele Menschen vor allem eins: Bürokratie, lange Wartezeiten und kompliziertes Fachchinesisch. Genau hier setzt der neue Service Call My Agent an.

„Viele Betroffene fühlen sich nach einem Schadenfall alleingelassen. Mit ‚Call My Agent‘ geben wir ihnen einen persönlichen Ansprechpartner, der ihre Interessen direkt gegenüber der Versicherung vertritt“, erklärt Roland.

So funktioniert der Service

Schaden melden: Der Kunde meldet den Schaden einfach über den Risk-BOT und lädt die relevanten Fotos hoch.

Vollmacht erteilen: Mit einem Klick erhält Roland die Vollmacht, den Fall vollständig zu übernehmen.

Abwicklung durch Roland: Als persönlicher Agent kümmert er sich um die gesamte Kommunikation, prüft Ansprüche und setzt diese konsequent durch.

„Die Kunden müssen sich nicht mehr mit Hotlines oder Formularen auseinandersetzen. Sie haben die Police – und ich kämpfe für ihren Anspruch“, so Roland weiter.

Fair und transparent

Die Vergütung ist klar geregelt: 10 % Erfolgsanteil oder mindestens 99 €. Für die Kunden bedeutet das: kein Risiko, keine Vorkasse und maximale Transparenz. Erst wenn die Auszahlung der Versicherung erfolgt, wird die Erfolgsbeteiligung fällig.

Ein zufriedener Kunde berichtet:

„Mit Call My Agent war mein Schaden in 5 Minuten gemeldet. Roland hat alles übernommen – ich musste mich um nichts kümmern und das Geld war schneller da, als ich dachte.“

Der Risk-BOT ist ein innovatives digitales Tool, das die Schadenmeldung bei Versicherungen vereinfacht. Mit der Erweiterung Call My Agent geht der Service nun einen entscheidenden Schritt weiter: Von der digitalen Meldung bis zur vollständigen Regulierung aus einer Hand.