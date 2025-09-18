Historische Raupen-Illustrationen im Fokus: Bildagentur macht auf bedrohte Schmetterlingsarten aufmerksam

Berlin, 17. September 2025 - Eine neu kuratierte Bildsammlung aus den Beständen der Bildagentur Quagga Illustrations stellt historische Bilder von Raupen aus Schmetterlings-Bestimmungsbüchern vor.

Die detailreichen Darstellungen sind nicht nur kunsthistorische Zeugnisse der Naturkunde, sondern verweisen zugleich auf ein hochaktuelles ökologisches Thema: den Rückgang der Schmetterlingspopulationen durch den infolge intensiver Landwirtschaft und Klimawandel verursachten Verlust ihrer Nahrungspflanzen. Die Kollektion ist auf der Webseite der Agentur zugänglich:

https://www.quagga-illustrations.de/kollektionen/historische-raupen-illu...

Die fein lithografierten Bildtafeln zeigen ein Spektrum an Raupen - von der unscheinbar schwarzen Raupe des Tagpfauenauges über die leuchtenden Grüntöne mancher Nachtfalter-Arten bis zu der mit allergieauslösenden Haaren besetzten Raupe des Eichenprozessionsspinners. Jede historische Illustration vermittelt, wie eng das Überleben dieser Insekten mit spezifischen Pflanzenarten verknüpft ist. Genau diese Abhängigkeit macht Schmetterlinge zu Anzeigern für den Zustand unserer Landschaften.

Nach aktuellen Studien sind in Mitteleuropa zahlreiche Tagfalterarten gefährdet, weil ihre Raupenpflanzen durch intensive Landwirtschaft, Flächenversiegelung und den Rückgang von Wildblumenwiesen immer seltener werden. Die historische Sammlung setzt hier einen besonderen Akzent: Sie dokumentiert Vielfalt, die in vielen Regionen bereits verschwunden ist - und inspiriert, den Wert naturnaher Lebensräume neu zu betrachten.

"Unsere Bildbestände verbinden ästhetischen Genuss mit wissenschaftlicher Präzision", erklärt Isabel Meraner, Pressesprecherin der Agentur. "Gerade die historischen Raupen-Darstellungen mit ihren Hinweisen auf die Wirtspflanzen verdeutlichen, wie verletzlich der Kreislauf von Pflanzen und Insekten ist. Wir möchten mit dieser Sammlung nicht nur hochwertiges Bildmaterial für Verlage und Agenturen, Museen und Bildungseinrichtungen bereitstellen, sondern auch für ein breiteres Bewusstsein für den Schutz der Schmetterlinge werben."

Die Sammlung historischer Raupen- und Schmetterlings-Illustrationen umfasst mehrere hundert Motive, die in hochauflösender Qualität für Publikationen, Ausstellungen und digitale Projekte lizenziert werden können. Sie eignet sich für Natur- und Kulturmagazine, wissenschaftliche Kontexte ebenso wie für kreative Projekte, die ästhetische und ökologische Aspekte verbinden.

