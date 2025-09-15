Facilitape setzt neue Maßstäbe in der Workshop- und Eventgestaltung - Exklusive Partnerschaft mit Neuland

Facilitape für Workshops, Events und Trainings: flexibel, kreativ und grenzenlos einsetzbar. Gemeinsam mit Neuland erscheinen 2026 die ersten Facilitape-Bücher exklusiv bei Neuland.

Eichenzell, September 2025 - Kreativität braucht Raum - und manchmal auch das richtige Tape. Mit Facilitape hat der erfahrene Moderator und Methodenentwickler Matthias Lensen in den letzten Jahren eine einfache, flexible und inspirierende Methode etabliert, die Workshops, Konferenzen und Events nachhaltig verändert. Die Kooperation mit Neuland GmbH & Co. KG als exklusivem Partner wird nun noch weiter intensiviert: Für 2026 sind die ersten Facilitape-Bücher geplant, die ausschließlich bei Neuland erscheinen werden.

"Facilitape hat sich in kürzester Zeit zu einem echten Gamechanger entwickelt. Ob als Wegweiser im Konferenzhotel, als kreative Raumgestaltung oder als interaktive Fläche für die Teilnehmenden - die Einsatzmöglichkeiten sind praktisch grenzenlos. Das Schönste daran: Facilitape ist flexibel, rückstandslos entfernbar und macht Lust, Räume aktiv mitzugestalten", sagt Matthias Lensen, Gründer von Facilitape.

Auch Marc Schulze, CEO der Neuland GmbH & Co. KG, unterstreicht die Bedeutung der Kooperation: "Wir lieben die Zusammenarbeit mit Matthias und Facilitape. Es ist eine Methode, die perfekt zu unserer Philosophie passt: Menschen dazu befähigen, kreativ, kollaborativ und sichtbar erfolgreich zu arbeiten. Die Resonanz unserer Kunden - von Trainerinnen über Konferenzzentren bis zu internationalen Unternehmen - ist überwältigend. Facilitape ist nicht nur ein Produkt, es ist eine Bewegung."

In den vergangenen Jahren wurde Facilitape bereits in zahlreichen Unternehmen, Hotels und Eventlocations eingesetzt - mit durchweg begeistertem Feedback. Trainer und Moderatoren schätzen die Vielseitigkeit, Veranstalter die einfache Handhabung und Teilnehmende die spielerische Möglichkeit, Räume selbst mitzugestalten.

Mit dem geplanten Buch-Release 2026 erhält Facilitape nun eine neue Dimension: Die praxisnahen Anleitungen, Best-Practice-Beispiele und kreativen Impulse werden exklusiv über Neuland vertrieben und sollen noch mehr Menschen für die Methode begeistern.

"Facilitape zeigt eindrucksvoll, dass die besten Methoden oft die einfachsten sind. Und gemeinsam mit Neuland stellen wir sicher, dass diese Idee in die Welt hinausgetragen wird - nachhaltig, hochwertig und mit ganz viel Herzblut", betont Lensen.

Die Neuland GmbH & Co. KG ist seit über 50 Jahren der Premium-Hersteller für Moderations- und Workshop-Tools - von Pinnwänden, Whiteboards und Tafeln bis hin zu nachfüllbaren Markern und Moderationskarten. Mit dem Qualitätsversprechen "Made in Germany" setzt Neuland auf Nachhaltigkeit, Langlebigkeit und innovative Lösungen, die Kommunikation sichtbar machen. Kunden weltweit - von Trainern und Coaches über große und kleine Unternehmen, Bildungseinrichtungen und Hotels - vertrauen auf Neuland als Partner für professionelle Zusammenarbeit. Neu Methoden wie Facilitape stärken die Thought Leadership von Neuland.

