Farbenfroh - Die neue Single von Tonland

Tonland veröffentlichen neue Single „FARBENFROH“ – Ein Pop-Statement für Vielfalt, Mut und Authentizität

Mit ihrer neuen Single „FARBENFROH“ setzt das Pop-Duo Tonland ein klares Zeichen: gegen Schubladendenken, gegen starre Klischees – und für eine bunte, offene Welt, in der jeder Mensch seinen eigenen Weg gehen darf. Der Song ist lebendig, kraftvoll und zugleich sehr persönlich.

„FARBENFROH“ erzählt von einer Welt, die oft noch in Schwarz-Weiß und in alten Normen denkt – Mädchen in Rosa, Jungs in Blau. Doch Tonland hält mit musikalischer Leidenschaft und klarer Botschaft dagegen: Das Leben ist bunt, die Möglichkeiten vielfältig.

Musikalisch präsentiert sich „FARBENFROH“ als moderner Pop-Song mit Ohrwurm-Potenzial: Eingängige Melodien, eine treibende Produktion und die unverkennbare Zweistimmigkeit von Tonland sorgen für Strahlkraft und Intensität. Gleichzeitig transportiert der Titel eine Haltung, die weit über den Song hinausgeht – ein Appell an Selbstbestimmung, Toleranz und Mut zur eigenen Farbe.

Das Duo beschreibt seine Intention so: „Wir wollen mit ‚FARBENFROH‘ all denen Rückenwind geben, die sich nicht anpassen wollen – die ihr eigenes, authentisches Leben leben. Musik kann Mut machen, und genau das ist unser Ziel.“

„FARBENFROH“ ist ab sofort auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar.

Tonland ist ein deutschsprachiges Pop-Duo, das mit ehrlichen Texten, eingängigen Melodien und starker Bühnenpräsenz überzeugt. Mit ihren Songs schaffen sie es, tiefgründige Themen in zeitgemäße Pop-Arrangements zu kleiden – immer mit Herz, Haltung und Harmonie.

Wer Tonland live erleben möchte, kann das Duo bei der Agentur Smart & Nett für Veranstaltungen buchen.

UPC 3617399574219

Release 12.9.2025

Seit 2016 bringt Smart & Nett als Label und Musikverlag ausgewählte Musik- und Videoproduktionen aus den Bereichen Pop, Rock, Jazz, Electronic, Klassik und Weltmusik auf den Markt. Genre-offen und mit Fokus auf deutschsprachige Künstler*innen, erobert das Münchner Team zunehmend auch internationale Bühnen.

Das Label ist Teil der Smart & Nett Marketing- und Künstleragentur, in der Dirk Walter und Veronika Peschkes ihre Expertise in Marketing, Webdesign, Photoshop, bildender Kunst und Organisation bündeln. Durch geschickt genutzte Synergieeffekte entsteht ein kreatives Ökosystem, das sowohl Künstler*innen fördert als auch dem Label zugutekommt.

Mit dieser einzigartigen Verbindung aus künstlerischer Leidenschaft und professionellem Know-how schafft Smart & Nett eine Plattform, die Musik und Kunst innovativ in die Welt trägt.