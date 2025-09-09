Déjà-vu - Die neue Single von Zickzack

Mit ihrer neuen Single Déjà-vu präsentiert Zickzack einen kraftvollen Song über das flüchtige Gefühl, einem Menschen schon einmal begegnet zu sein – und die innere Zerrissenheit zwischen Erinnerung und Realität. Der Titel erscheint als Vorab-Release des kommenden Albums Perlentaucher und verbindet tiefgehende Texte mit einem energiegeladenen, modernen Rocksound.

„Déjà-vu“ nimmt die Hörer*innen mit auf eine emotionale Reise: Ein flüchtiger Blick, ein unerklärliches Wiedererkennen, ein Blitz in der Zeit. Die Lyrics kreisen um Erinnerungsfetzen, Sehnsucht und die flüchtige Magie eines Moments, der gleichzeitig vertraut und unerreichbar bleibt. Musikalisch setzen Zickzack dabei auf eine Mischung aus treibenden Gitarrenriffs, melancholischen Melodielinien und einer atmosphärischen Intensität, die den Song zu einem eindrucksvollen Erlebnis macht.

Zickzack beschreibt den Song so: „Dieses Gefühl, jemanden in der Menge zu sehen und das Herz stolpert – weil man glaubt, diesen Menschen schon einmal gekannt zu haben. Es ist ein kurzer Zauber, ein Moment voller Rätsel. Genau das wollten wir in ‚Déjà-vu‘ einfangen.“

„Déjà-vu“ ist ab sofort auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar.

UPC 3617399574271

