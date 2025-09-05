Flowers: Die neue Single von Herr Dennehy – Irish Folk trifft auf Miley Cyrus

Der in München lebende Sänger Herr Dennehy veröffentlicht heute seine neue Single – und gleichzeitig seine erste Coverversion. Mit „Flowers“, dem Welthit von Miley Cyrus (geschrieben von Miley Cyrus, Gregory Aldae Hain und Michael Pollack), schlägt er neue künstlerische Töne an: eine irisch-folkige Interpretation, die vom Zauber vergänglicher Liebe, wiedergefundenem Selbstvertrauen und purer Lebenslust erzählt.

„Wir waren gut, wir waren Gold, eine Art Traum, der nicht verkauft werden kann. Ja, genau, heute ist der Tag! Ich veröffentliche meine allererste Coverversion von ‚Flowers‘. Es ist ein irisch-folkiger Song über verlorene Liebe, wiedergewonnenes Selbstvertrauen und Lebenslust geworden“, beschreibt Herr Dennehy selbst seine neue Veröffentlichung.

Mit unverwechselbarem Charme und rauchiger Stimme gelingt es ihm, einen globalen Popsong in eine intime Folk-Ballade zu verwandeln – nahbar, emotional und mit einem Hauch von Pub-Romantik.

Neben seinen eigenen Projekten ist Herr Dennehy auch als Musiker für Events über Smart & Nett buchbar – vom Wohnzimmerkonzert bis zur großen Bühne.

Die Single „Flowers“ ist ab sofort auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar.

UPC 3618020470627

Release 5.9.2025

Seit 2016 bringt Smart & Nett als Label und Musikverlag ausgewählte Musik- und Videoproduktionen aus den Bereichen Pop, Rock, Jazz, Electronic, Klassik und Weltmusik auf den Markt. Genre-offen und mit Fokus auf deutschsprachige Künstler*innen, erobert das Münchner Team zunehmend auch internationale Bühnen.

Das Label ist Teil der Smart & Nett Marketing- und Künstleragentur, in der Dirk Walter und Veronika Peschkes ihre Expertise in Marketing, Webdesign, Photoshop, bildender Kunst und Organisation bündeln. Durch geschickt genutzte Synergieeffekte entsteht ein kreatives Ökosystem, das sowohl Künstler*innen fördert als auch dem Label zugutekommt.

Mit dieser einzigartigen Verbindung aus künstlerischer Leidenschaft und professionellem Know-how schafft Smart & Nett eine Plattform, die Musik und Kunst innovativ in die Welt trägt.