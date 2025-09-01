Wenn der Ozean zum Spielplatz wird und Erinnerungen im eigenen Pool beginnen: Familienzeit à la Maradiva

Im Maradiva Villas Resort & Spa bedeutet Zeit mit der Familie gemeinsames Entdecken, individuelles Erholen – und ganz viel echtes Leben.

Ein Ort, an dem Sandburgen und Sundowner auf denselben Tagesplan gehören. Wo Kinder mit leuchtenden Augen von Delfinen erzählen und Eltern zwischen Palmen zur Ruhe finden. Das Maradiva Villas Resort & Spa auf Mauritius ist mehr als ein Fünf-Sterne-Refugium – es ist ein Ort für gemeinsame Erinnerungen. Für Lachen, das über das eigene Villengrundstück hinwegklingt. Für Abenteuer, die direkt an der eigenen Terrasse beginnen.

Das familiengeführte Resort schafft mit seinen großzügigen Family Pool Villen ein stilvolles Zuhause auf Zeit: Zwei Schlafzimmer – jeweils mit eigenem Bad –, ein temperaturgeregelter Privatpool und ein abgeschirmter Garten machen den Rückzugsort zum perfekten Gleichgewicht aus Geborgenheit und Freiheit. Nur wenige Schritte entfernt: der türkisfarbene Indische Ozean und jede Menge Möglichkeiten, die Insel gemeinsam zu entdecken.

Für Kinder gibt es im „Peter Pan Kids Club“ ein abwechslungsreiches Programm – kreativ, fantasievoll, naturverbunden. Ob Basteln, Spiele oder kleine Schatzsuchen: Langeweile hat hier keine Chance. Parallel genießen Eltern ihre Auszeit im preisgekrönten Maradiva Spa, begleitet von ayurvedischer Expertise, Yoga und ganzheitlicher Entspannung.

GEMEINSAM AUF'S WASSER

Der Tag beginnt mit salziger Luft, Sonne im Gesicht und einem Hauch Abenteuerlust. Ob auf dem Glasbodenboot, das einen faszinierenden Blick auf die Unterwasserwelt freigibt, bei einer spritzigen Runde im Kajak entlang der Küste, beim Stand-up-Paddling in der sanften Lagune oder bei einer frühmorgendlichen Delfintour, die Kinderherzen höherschlagen lässt – das Meer ist hier nicht nur Kulisse, sondern aktiver Teil des Familienprogramms. Auch wer einfach nur Muscheln sammelt oder die Füße in den warmen Sand steckt, spürt: Hier entsteht echte Nähe, ganz ohne Termine.

KULINARISCHER FAMILIENMOMENT INKLUSIVE

Am Nachmittag wird geschnippelt, gerührt und gelacht – bei einem interaktiven Kochkurs für die ganze Familie, der nicht nur den Geschmackssinn schärft, sondern auch Kulturen verbindet. Unter Anleitung der Küchenchefs entstehen duftende Currys, hausgemachte Roti und exotische Chutneys – aus regionalen Zutaten und mit einer Extraportion Freude. Eine Einladung, gemeinsam zu genießen, Neues zu entdecken und am Ende des Tages sagen zu können: „Das haben wir zusammen gemacht.“

Auch sonst ist kulinarisch für alle gesorgt: Ob entspanntes Dinner in der eigenen Villa, Pizza am Beach Grill oder ein festliches Menü bei Live-Musik – im Maradiva wird jede Mahlzeit zum Erlebnis. Und wenn am Abend der Himmel in Gold getaucht ist, gibt es wohl kaum etwas Schöneres, als gemeinsam im warmen Pool zu planschen und zu wissen: Genau hier ist gerade alles richtig.

FAMILIENVORTEILE AUF EINEN BLICK:

- Herzlicher Empfang für kleine Gäste: Zur Begrüßung wartet ein ganz besonderer Moment – Maddy the Frog, das charmante Resort-Maskottchen, sorgt für Lächeln, Fotos und erste Urlaubserinnerungen

- Family Pool Villen mit zwei Schlafzimmern für luxuriöse Privatsphäre für Groß und Klein

- Babysitting-Services auf Anfrage – liebevolle Betreuung auch für die Kleinsten

- Kids Club mit ganztägigem Programm für Kinder von 4–12 Jahren – kreativ, fantasievoll, betreut

- Spielzimmer mit Billardtisch, PlayStation 5, Tischfußball und Mini-Bibliothek – perfekt für Teenager und junge Erwachsene

- Wassersport, Delfintouren und Sunset Cruises – gemeinsame Abenteuer auf dem Wasser, für jede Altersstufe

- Interaktive Kochkurse und kreative Workshops – Genuss, Handwerk und Familienzeit in einem

- Flexible Dining-Optionen und familienfreundliche Küche – vom entspannten Beach BBQ bis zum Private Dinner in der Villa

- Wellness für alle Generationen – Spa-Angebote für Kinder und maßgeschneiderte Programme für Eltern

Als eines der exklusivsten Hideaways im Indischen Ozean bietet Maradiva Familien nicht nur Privatsphäre und Fünf-Sterne-Komfort – sondern das kostbarste Gut überhaupt: gemeinsame Zeit, in ihrer schönsten Form.

Mehr auf https://maradiva.com/