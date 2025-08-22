Komm, sag was! - Single ZickzackRelease

Zickzack veröffentlicht neue Single „Komm, sag was!“ – ein weiterer Vorbote des kommenden Albums Perlentaucher.

Mit ihrer neuen Single „Komm, sag was!“ legt Zickzack nach und gibt einen eindrucksvollen Ausblick auf das kommende Album Perlentaucher. Der Song verbindet treibende, rockige Klänge mit einer emotionalen Thematik, die viele kennen: die Sprachlosigkeit in Beziehungen.

Wo Worte fehlen, entsteht Distanz – und genau diesen Moment fängt Zickzack musikalisch ein. Kraftvolle Gitarrenriffs, einprägsame Melodien und ein direkter Text machen „Komm, sag was!“ zu einem Song, der nicht nur ins Ohr geht, sondern auch zum Nachdenken anregt.

„Es geht darum, diesen Zwiespalt einzufangen: Nähe und Schweigen, Liebe und Sprachlosigkeit – und das Ganze mit der Energie, die Rockmusik freisetzen kann“, beschreibt Zickzack den Entstehungsprozess.

Mit „Komm, sag was!“ beweist Zickzack erneut Gespür für authentische Themen und eingängige Songs. Das Stück reiht sich nahtlos in das Konzept des kommenden Albums Perlentaucher ein, das im September erscheinen wird. Fans dürfen sich auf ein Werk freuen, das tiefgründige Texte mit kraftvoller Musik vereint.

UPC 3617399574264

Release 22.8.2025

Seit 2016 bringt Smart & Nett als Label und Musikverlag ausgewählte Musik- und Videoproduktionen aus den Bereichen Pop, Rock, Jazz, Electronic, Klassik und Weltmusik auf den Markt. Genre-offen und mit Fokus auf deutschsprachige Künstler*innen, erobert das Münchner Team zunehmend auch internationale Bühnen.

Das Label ist Teil der Smart & Nett Marketing- und Künstleragentur, in der Dirk Walter und Veronika Peschkes ihre Expertise in Marketing, Webdesign, Photoshop, bildender Kunst und Organisation bündeln. Durch geschickt genutzte Synergieeffekte entsteht ein kreatives Ökosystem, das sowohl Künstler*innen fördert als auch dem Label zugutekommt.

Mit dieser einzigartigen Verbindung aus künstlerischer Leidenschaft und professionellem Know-how schafft Smart & Nett eine Plattform, die Musik und Kunst innovativ in die Welt trägt.