Entwicklungen bei den verschiedenen Implantat-Arten und was sind die Favoriten?

Wer sich vor einer Implantation im Internet informieren möchte, stößt auf eine verwirrende Anzahl an unterschiedlichen Implantat-Arten, sowie diverse Empfehlungen, was "das Beste" ist. Ein Überblick:

Ludwigshafen, 22.08.2025 - Eine der Praxen mit der größten Erfahrung im Bereich Implantologie in Rheinland-Pfalz und weit darüber hinaus

Auch Zahnimplantate unterliegen dem medizinischen und technischen Fortschritt. Immer wieder werden neue Implantat Arten entwickelt, die für noch bessere Ergebnisse sorgen. Das zahnmedizinische Kompetenzzentrum von Prof. Dr. Dhom & Kollegen hat sich unter anderem auf das Schwerpunktthema Implantation spezialisiert, und kennt die unterschiedlichen Implantat Typen. Die Spezialisten erwarten in Zukunft zudem spannende Innovationen.

Welche Implantat Arten gibt es aktuell?

Zu den aktuell am häufigsten verwendeten Implantat Typen gehören Schraubenimplantate, die über ein Gewinde verfügen und mit einer hohen Stabilität überzeugen. Auch konische Implantate, die sich nach oben hin verjüngen, besitzen oft ein Schraubengewinde. Sie werden vor allem dann eingesetzt, wenn nur noch wenig Knochensubstanz vorhanden ist.

Wie der Name schon sagt, handelt es sich bei Miniimplantaten um sehr kleine Implantate, die meist dann zum Einsatz kommen, wenn Zahnprothesen in einem zahnlosen Kiefer stabilisiert oder kleinere Frontzähne ersetzt werden sollen.

Unterschieden wird zudem zwischen einteiligen und zweiteiligen Implantat Systemen. Letztere kommen deutlich häufiger zum Einsatz, da sie sehr variabel sind, eine hohe Flexibilität und Primärstabilität bieten sowie eine besonders gute und schnelle Einheilung ermöglichen.

Und dann gibt es noch All-on-4 und All-on-6 Implantate. Die Namen stehen dabei für die Implantat Anzahl pro Kiefer: Mit ihrer Hilfe kann also ein gesamter Zahnbogen mit nur wenigen Implantaten wiederhergestellt werden.

Mehr als "nur" Sofort Implantate : Das bringt die Zukunft

Während Sofort Implantate bereits auf dem Vormarsch sind, stecken andere Innovationen noch in der Entwicklung. Ein personalisiertes Implantat Design würde beispielsweise die exakte Anpassung an die individuelle Anatomie und Knochenqualität ermöglichen. Dafür könnte man Nanotechnologien und 3D-Biodruck einsetzen.

Ein weiterer Fokus liegt auf metallfreien Implantaten. In fortschrittlichen Praxen kommt schon jetzt beispielsweise die Hochleistungskeramik Zirkondioxid zum Einsatz, die nicht nur mit einer maximalen Verträglichkeit, sondern auch mit perfekter Ästhetik überzeugt. Ist kein ausreichendes "Fundament" für Sofort Implantate oder andere Arten vorhanden, werden normalerweise Knochenersatzmaterialien erforderlich. Wachstumsfaktoren und Biomaterialien könnten künftig dafür sorgen, dass davon weniger benötigt werden.

Die Praxis Prof. Dr. Dhom bietet modernste Implantat-Versorgung

Das zahnmedizinische Kompetenzzentrum verfügt über eine erstklassige Expertise und ein Höchstmaß an Erfahrung. Zum Team gehören hoch qualifizierte Fachzahnärzte, die in den verschiedensten Fachgebieten eine erstklassige und bei Bedarf auch interdisziplinäre Behandlung gewährleisten. Zu den Kernkompetenzen gehört vor allem die Implantologie. Bei Interesse kann jederzeit ein Termin für ein erstes Beratungsgespräch vereinbart werden.

https://www.prof-dhom.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Prof. Dr. Dhom & Kollegen MVZ GmbH

Herr Prof. Dr. Günter Dhom

Bismarckstraße 27

67059 Ludwigshafen

Deutschland

fon ..: 0621-68124444

web ..: http://www.prof-dhom.de/

email : praxis@prof-dhom.de

Das zahnmedizinische Behandlungszentrum Prof. Dr. Dhom & Kollegen MVZ GmbH verfügt über insgesamt 5 Standorte in Rheinland-Pfalz. Mit aktuell 150 hoch qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einer hochwertigen technischen Ausstattung sowie eigenen wissenschaftlichen Aktivitäten gestaltet sie die Zukunft der Zahnheilkunde, Zahnchirurgie und Implantologie mit. Der hohe Behandlungsstandard zeigt sich auch in der Beurteilung von Kollegen und Fachjournalisten. Die Praxis Prof.Dr. Dhom & Kollegen ist als zahnärztlich-implantologische Praxis in der Metropolregion Rhein Neckar in 3 Kategorien in der Ärzteliste des Magazins Focus vertreten und ausgezeichnet.

Pressekontakt:

Prof. Dr. Dhom & Kollegen MVZ GmbH

Herr Prof. Dr. Günter Dhom

Bismarckstraße 27

67059 Ludwigshafen

fon ..: 0621-68124444

web ..: http://www.prof-dhom.de/

email : praxis@prof-dhom.de