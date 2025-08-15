Nur du nicht! Single-Release Amoro598

Heute erscheint die Debüt-Single „Nur du nicht!“ von Amoro598 – ein intensiver HipHop-Track über zurückgewiesene Liebe und all die Gefühle, die damit einhergehen.

Amoro598, ein aufstrebender Künstler aus der Nähe von München, hat ein besonderes Talent: Er fängt echte Momente und unverfälschte Emotionen ein und formt sie zu kraftvollen Texten. Mit seiner direkten, ungefilterten Art schafft er sofort Nähe zu seinem Publikum – man fühlt sich verstanden, gesehen und mitten in seiner Welt.

Inspiriert von Künstlern wie Kane, verbindet Amoro598 persönliche Erfahrungen mit musikalischem Feingefühl. Sein Motto: „Meine Texte, deine Wahrheit.“ – Jede Zeile trägt ein Stück seiner eigenen Geschichte und spiegelt zugleich die Emotionen vieler anderer wider.

Für „Nur du nicht!“ arbeitete er mit Produzent Stefan Göls alias Quiet Traffic zusammen. Entstanden ist ein Track, der emotionale Tiefe und musikalische Präzision vereint – authentisch, eindringlich und auf höchstem Niveau produziert.

Mit seiner Musik will Amoro598 mehr als nur unterhalten: Er möchte eine Community schaffen, die dieselben Gefühle teilt – oder den Mut findet, sie zuzulassen. Unverfälscht. Ehrlich. Direkt aus dem Herzen.

UPC 3617399317670

Release 15.8.2025

Seit 2016 bringt Smart & Nett als Label und Musikverlag ausgewählte Musik- und Videoproduktionen aus den Bereichen Pop, Rock, Jazz, Electronic, Klassik und Weltmusik auf den Markt. Genre-offen und mit Fokus auf deutschsprachige Künstler*innen, erobert das Münchner Team zunehmend auch internationale Bühnen.

Das Label ist Teil der Smart & Nett Marketing- und Künstleragentur, in der Dirk Walter und Veronika Peschkes ihre Expertise in Marketing, Webdesign, Photoshop, bildender Kunst und Organisation bündeln. Durch geschickt genutzte Synergieeffekte entsteht ein kreatives Ökosystem, das sowohl Künstler*innen fördert als auch dem Label zugutekommt.

Mit dieser einzigartigen Verbindung aus künstlerischer Leidenschaft und professionellem Know-how schafft Smart & Nett eine Plattform, die Musik und Kunst innovativ in die Welt trägt.