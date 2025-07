Startseite Universeller Alarmgeber für Brandmeldesysteme Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-07-28 07:51. Brandmeldesysteme können frühzeitig Brände erkennen und sollen Personen warnen. Maßnahmen für den Brandschutz beginnen bei der vorbeugenden Verhütung von Bränden und der Installation von zuverlässigen Brandmeldern. Idealerweise verbunden mit einer Alarmierung an eine hilfeleistende Stelle. Nur so lässt sich größerer Schaden oder die Gefährdung von Menschenleben verhindern. Oft bieten einfache Rauchwarnmelder im Brandfall keinen ausreichenden Schutz, zum

Beispiel für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen. Hier empfehlen sich vernetzte Rauchmelder und eine Alarmweiterleitung zu Angehörigen oder an private Meldezimmer. Aber auch für Einfamilienhäuser, mehrstöckige Wohnungen, Kleingewerben, empfiehlt sich die Installation von funkvernetzten Rauchmeldern und Weiterleitung. Viele der namhaften Hersteller von funkvernetzten Rauchmeldern bieten Relaismodule zur Alarmweiterleitung an externe Anlagen an. Und die Mobeye B.V. hat das passende, kostengünstige und zuverlässige Kommunikationsmodul für die individuelle Alarmweiterleitung.

Der Mobeye PowerGuard CM4100. Warnmelder mit einem Relaismodul können mit dem CM4100 per Draht an einen der zwei NO/NC Eingänge gekoppelt werden. Damit bekommt man eine vollwertige Brandmeldeanlage, die keine aufwändigen Verkabelungen erfordert. Ein gutes Beispiel dafür ist die Kombination eines Ei428 Relaismoduls zur Alarmweiterleitung an externe Anlagen und dem CM4100. Der Mobeye PowerGuard CM4100 wird über einen 230V Anschluss versorgt. Das Produkt verfügt über eine interne Notstromversorgung via Batterien. Damit ist bei einem Stromausfall die Funktionsfähigkeit vom CM4100 gesichert und die eingestellten Kontaktpersonen oder die private Meldezentrale werden über den Brand oder Stromausfall via Push Nachricht/Anruf/SMS/E-Mail alarmiert. Erwähnenswert ist an dieser Stelle, dass der CM4100 oft, als Ergänzung an betrieblichen Brandmeldesystem, eingesetzt wird. Und zwar zur gezielten Alarmierung von Gehörlosen. Das Portfolio der Mobeye zum Thema Rauchmelder beschränkt sich nicht nur auf die Weiterleitung von externen Anlagen. Seit Jahren schon bietet die Mobeye auch Rauch- und Hitzemelder mit integrierten 4G LTE-M Kommunikationsmodul als Einzellösung an. Für die Kommunikation ist es sinnvoll die M2M SIM-Karte der Mobeye zu nutzen. Diese liegt jeder Produktlieferung bei. Die kostengünstige "Multi-Provider" SIM-Karte gewährleistet die beste Kommunikation über das 4G LTE-M-Netzwerk (mit 2G als Fallback).

Im Mobeye SIM/Portal Service ist auch die Nutzung des anwenderfreundlichen Mobeye Internet Portals und der Push-App für mehr Komfort und optimale Sicherheit enthalten. Zusammenfassend stellt die Mobeye den Anwendern eine zuverlässige und ganzheitliche Sicherheitskette zur Verfügung. Weitere Infos über die umfangreichen und vielfältigen Produktbereiche der Mobeye findet man unter mobeye.com Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Mobeye B.V.

