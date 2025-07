Startseite Die Evolution der Hotellerie- und Gastronomiewerbung: Gastique von mxi.design eröffnet am 1. Juni 2025 Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-07-18 11:58. Gastique startet: Die neue Allroundagentur für Hotel- und Restaurantmarketing setzt neue Maßstäbe in Design, SEO und digitaler Sichtbarkeit. Oberschleißheim, 1. Juni 2025 - Digitale Transformation trifft auf Gastronomie und Hotellerie: Gastique, der brandneue Ableger der mxi.design Werbeagentur, spezialisiert auf Hotel- und Restaurantmarketing, öffnet offiziell seine Türen. Unter der Leitung des visionären Geschäftsführers Maximilian Kunstwadl, zielt Gastique darauf ab, das Gesicht der Branche durch innovative und ganzheitliche Werbelösungen zu verändern. Vom Webdesign bis zur SEO: Gastique stellt die Weichen auf Vollständigkeit Im dynamischen Geschäftsfeld der Werbung stellt sich die mxi.design Werbeagentur - und nun auch Gastique - den vielseitigen Anforderungen mit einem übergreifenden Angebotsspektrum. Bereits in der Vergangenheit hat das Unternehmen seine Expertise im Bereich des Hotel- und Restaurantmarketings unter Beweis gestellt. Jetzt geht man den nächsten Schritt und bündelt die Aktivitäten in der neuen Marke Gastique. "Gastique steht für eine einzigartige Kombination aus Gast und Unique - ein passendes Symbol für unseren Anspruch, jedem Kunden eine individuelle und einzigartige Werbelösung zu bieten", erklärt Geschäftsführer Maximilian Kunstwadl. Synergien nutzen und gezielt wirken: Gastique und die Zukunft der Hotellerie- und Gastronomiewerbung Warum dieser Schritt? Es geht um die passgenaue Ausrichtung auf Kundenbedürfnisse, um die optimale Nutzung von Synergien und um die kompromisslose Fokussierung auf Qualität und Kundenorientierung. "Wir wollen Hoteliers und Gastronomen ein einheitliches Bild vermitteln und nach außen auftreten. Dafür ist die Gründung von gastique ein logischer und strategischer Schritt", so Maximilian Kunstwadl. Neben dem Stammmarkt in der Design- und Online-Marketing-Branche verfügt das Unternehmen auch über umfangreiche Erfahrungen im Bereich der digitalen Strategien für Ferienwohnungen und Aparthotels. Weitere Informationen und individuelle Beratung unter www.gastique.de . Informationen zu Webseiten: www.gastique.de/webseiten Unser kostenfreier Leitfaden zur KI Agenten Optimierung von Webseiten: www.gastique.de/ai-leitfaden Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: mxi.design - gastique - Maximilian Kunstwadl

Herr Maximilian Kunstwadl

Kapellenweg 5

85764 Oberschleißheim

Deutschland fon ..: 089 628 28 628

web ..: https://www.gastique.de

Als ein Pionier in der digitalen Transformation in der Hotel- und Gastronomiebranche, gestaltet Gastique die Zukunft der Hotellerie und Gastronomie Werbung. Wir sind ein Tochterunternehmen von mxi.design, einer bewährten Werbeagentur, die sich durch ihre Fokussierung auf hochwertige Produkte und erstklassigen Service einen Namen gemacht hat. Ob Webseitenerstellung, Grafikdesign, Fotografie, SEO oder AI-gestützte Optimierung - bei uns erhalten Kunden alles aus einer Hand. Unser Ziel: auf die speziellen Anforderungen und Ziele von Hotels und Restaurants zugeschnittene Werbelösungen zu liefern. Gastique - der Garant für Gastro-Erfolg!

