Das Aufkommen von KI-gesteuerten Suchen macht ein neues SEO für die Kundengewinnung erforderlich. Nutzer googeln nicht mehr nur, sie chatten mit generativen KI-Systemen. Die Suchergebnisse bestehen nicht mehr nur aus blauen Links, sondern aus KI-generierten Antworten. Vor diesem Hintergrund muss eine zeitgemäße SEO-Optimierung für Websites und Onlineshops Suchmaschinen und KI-Systeme abdecken. Statt nur weit oben zu stehen, sollte man auch Teil der Antwort sein. Informationell getriebener Content verliert im KI-Zeitalter zunehmend an Wirksamkeit. SEO Content sollte sich daher auf kaufbereite Nutzer fokussieren. Der Content der SEO-Zukunft muss daher transaktional sein und gleichzeitig in ki-freundlicher Weise nutzerrelevante Informationsbezüge kontextualisieren. So sollte diese neue Contentart (100% human written) https://lnkd.in/dUpynVpT aussehen. Als Fachkraft mit 15+ Jahren Erfahrung und implizitem Knowhow ist es meine Aufgabe, Webpräsenzen zu bevorzugten Quellen zu machen. Ich habe einen eigenständigen KI SEO Ansatz entwickelt, der alles Notwendige abdeckt. Die KI ist nur ein Tool. Den Unterschied macht der Spezialist für Google, Gemini, ChatGPT, Perplexity, Bing & Co. dahinter. Ich bin 100% oldschool unterwegs: Ich mache alles selbst und konzentriere mich aufs Wesentliche: Onpage, Content Strategie, Textierung, interne Verlinkung, Content Hubs, Cornerstone Content, Pillar Pages, Content Silos, Themencluster, Technical SEO und Offpage. Für alles andere gibt es Generalisten. Hier geht es zum aktuellen Podcast zum Thema TEXTER SEO/GEO Österreich für KI SEO, ChatGPT, Gemini, Perplexity & Bing.

TEAM TEXTER & SEO/GEO LINZ-ÖSTERREICH

Lukas Pugstaller & Mag. Wolfgang Jagsch Bakk. BEd.

www.seo-linz.at / www.seo-textagentur.at

office@seo-linz.at / jagsch@seo-textagentur.at

+43660 88 95 000 / +43650 46 46 498

15 Jahre Erfahrung & KI-Spezial-Knowhow

100% real human seo - made with love in upper austria

Fullservice SEO/GEO: KI SEO, Perplexity, Onpage, Offpage, Content,

Technik, ChatGPT SEO, Google Ads (SEA) & Texte aller Art -

Einfach nach SEO Texter, SEO Linz oder SEO Österreich suchen und die Nummer 1

in der werbefreien Google-Suche nehmen:-)

TEXTER SEO/GEO Österreich - KI SEO, ChatGPT, Gemini, Perplexity & Bing

Wolfgang Jagsch

Neubruchstrasse 23

4060 Leonding

Oberösterreich

E-Mail: jagsch@seo-textagentur.at

Homepage: https://maps.app.goo.gl/5nYiKZEii6qcxU7n9

Telefon: +43 650 46 46 498

Pressekontakt

TEXTER SEO/GEO Österreich - KI SEO, ChatGPT, Gemini, Perplexity & Bing

Wolfgang Jagsch

Neubruchstr. 23

4060 Linz-Leonding

Österreich

E-Mail: jagsch@seo-textagentur.at

Homepage: https://maps.app.goo.gl/5nYiKZEii6qcxU7n9

Telefon: 06504646498