Startseite Sommererkältungen effektiv vorbeugen: Immunsystem auch bei Hitze gezielt stärken Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-07-17 06:45. Hilfe bei wechselhaften Temperaturen - Präventolog*innen geben praktische Tipps für die warme Jahreszeit Berlin, 16.07.2025 - Der Sommer bietet ideale Bedingungen, um das Immunsystem gezielt zu trainieren und zu stärken und die Gesundheit nachhaltig zu fördern. Der Berufsverband der Präventologen e.V. lädt ein, die warme Jahreszeit als Chance zu nutzen, um ihre körpereigenen Abwehrkräfte zu aktivieren. Sommer als Gesundheitschance nutzen "Das Immunsystem profitiert von bewusster Temperaturregulation und kann durch gezielte Maßnahmen gestärkt werden", erklärt Dorothée Remmler-Bellen, Vorsitzende des Berufsverbandes der Präventologen. "Wer die natürlichen Temperaturreize des Sommers bewusst nutzt, kann seine körpereigenen Abwehrkräfte nachhaltig aktivieren." Temperaturschwankungen zwischen warmen Außenbereichen und kühleren Innenräumen können als natürliches Training für die Thermoregulation genutzt werden. Eine bewusste Herangehensweise verwandelt diese Situationen in Gesundheitsressourcen. Salutogenese: Fokus auf Ressourcen Die Präventolog*innen setzen bei der Sommerprophylaxe auf das bewährte Prinzip der Salutogenese nach Aaron Antonovsky. Dieser Ansatz richtet den Fokus auf die Faktoren, die Gesundheit entstehen lassen und kontinuierlich fördern. "Salutogenese fragt 'Was erhält und fördert Gesundheit?'", betont Remmler-Bellen. "Drei Kernelemente sind dabei entscheidend: Menschen können das, was in ihrem Lebensumfeld passiert verstehen, aktiv gestalten und als sinnvoll erleben. Diese Haltung stärkt nachweislich das Immunsystem." Praktische Tipps für ein starkes Sommerimmun­system Der Berufsverband empfiehlt folgende salutogene Maßnahmen: Adaptive Temperaturregulation: * Intelligentes Lüften in der Nacht und den frühen Morgenstunden statt Klimaanlage

* Kleidung aus Naturmaterialien in Schichten als flexible Anpassungsstrategie

* Graduelle Temperaturgewöhnung als Immuntraining Optimale Hydratation und Nährstoffversorgung: * Ausreichend Wasser trinken als Grundlage für alle Körperfunktionen (mindestens 2,5 Liter täglich)

* Warme Getränke unterstützen die natürliche Thermoregulation

* Saisonale, vitaminreiche Kost aktiviert die Immunabwehr

* Alkohol möglichst meiden Regeneration und Stressbalance: * Regelmäßige Entspannungsphasen fördern die Selbstheilungskräfte

* Ausreichend Schlaf als Grundlage für Immunstärke Bewegung und Abhärtung: * Bewegung in kühleren Tagesstunden aktiviert die Immunabwehr

* Wechselduschen trainieren die Anpassungsfähigkeit

* Barfußlaufen stimuliert die Reflexzonen und stärkt das Immunsystem Kohärenzsinn als Gesundheitsressource "Ein starker Kohärenzsinn - die Überzeugung, das eigene Leben verstehen, gestalten und als sinnvoll erleben zu können - ist die Basis für ein robustes Immunsystem", erläutert Remmler-Bellen. "Menschen, die ihre Gesundheit als gestaltbare Ressource erleben, entwickeln eine natürliche Resilienz." Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Berursverband der Präventologen e. V.

Frau Dorothée Remmler-Bellen

Gneisenaustr. 42

10961 Berlin

Deutschland fon ..: 030-21234193

web ..: https://www.praeventologe.de

email : info@praeventologe.de Über den Berufsverband der Präventologen e.V.: Präventolog*innen sind Fachkräfte, die sich auf die Entwicklung individueller Gesundheitsstrategien spezialisiert haben. Sie analysieren persönliche Risikofaktoren und erstellen maßgeschneiderte Präventionskonzepte nach salutogenetischen Prinzipien.

