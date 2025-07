Startseite Prime Day 2025: Redodo bietet LiFePO4-Batterien so günstig wie nie Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-07-02 07:13. Redodo senkt zum Prime Day 2025 die Preise seiner beliebtesten LiFePO?-Batterien auf ein Rekordtief - günstiger als je zuvor Prime Day ist das Shopping-Highlight des Sommers - und Redodo ist mit historischen Tiefstpreisen dabei! Vom 8. bis 11. Juli 2025 bietet Redodo exklusive Rabatte auf hochwertige LiFePO?-Batterien für Wohnmobil, Solaranlage und Notstromversorgung. So günstig waren Redodo Batterien noch nie - jetzt zugreifen und nicht verpassen! Highlight: Historisch niedrige Preise auf Bestseller-Modelle Redodo senkt zum Prime Day 2025 die Preise seiner beliebtesten LiFePO?-Batterien auf ein Rekordtief - günstiger als je zuvor! Top-Angebote im Überblick (Preise inkl. MwSt., 0 % MwSt. in DE & AT) * 12V 100Ah LiFePO?-Batterie - 207,99 € ? (0% MwSt.: 174,78 €)

* 12V 100Ah H190 LiFePO?-Batterie mit Bluetooth - 239,99 € ? (0% MwSt.: 201,67 €)

* 12V 140Ah H190 LiFePO?-Batterie mit Bluetooth - 349,99 € ? (0% MwSt.: 294,11 €)

* 12V 100Ah Gruppe 24 LiFePO?-Batterie mit Bluetooth - 235,99 € ? (0% MwSt.: 198,31 €)

* 12V 200Ah LiFePO?-Batterie - 399,99 € ? (0% MwSt.: 336,13 €)

* 12V 280Ah Tieftemperatur LiFePO?-Batterie - 489,99 € ? (0% MwSt.: 411,76 €)

* 12V 300Ah LiFePO?-Batterie - 519,99 € ? (0% MwSt.: 437,81 €)

* 24V 100Ah LiFePO?-Batterie - 399,99 € ? (0% MwSt.: 336,13 €)

* 24V 100Ah mit Bluetooth LiFePO?-Batterie - 389,99 € ? (0% MwSt.: 327,72 €)

* 24V 200Ah LiFePO?-Batterie - 1.049,99 € ? (0% MwSt.: 882,34 €) Neben den genannten Modellen sind auf der Prime Day-Aktionsseite viele weitere Varianten signifikant reduziert, darunter auch 12V/24V-Zubehör wie Ladegeräte, MPPT-Regler und Wechselrichter. Wer eine leistungsstarke, langlebige Batterie für Wohnmobil, Solaranlage, Backup-System oder Elektromotor sucht, sollte jetzt unbedingt zugreifen - das beste Angebot des Jahres wartet auf Sie. Mehr kaufen - mehr sparen: Exklusive Prime-Day-Bonusaktionen Neben historischen Tiefstpreisen belohnt Redodo seine Kund*innen während des Prime Day mit attraktiven Gratiszugaben und 1?€-Deals. Schnell sein lohnt sich - viele Goodies sind streng limitiert! Geschenke ab einem bestimmten Einkaufswert (08.-11. Juli) * Ab 500?€ - 1x 12V 6Ah LiFePO?-Batterie gratis (nur 10 Stück verfügbar)

* Ab 700?€ - 1x praktische Picknickdecke gratis

* Ab 800?€ - 1x stylisches Redodo-T-Shirt gratis

* Ab 2.000?€ - 1x 24V 20A LiFePO?-Ladegerät (nur 10 Stück verfügbar) Nur 1?€ extra: Jetzt Campinglampe sichern! Beim Kauf von ausgewählten 2er-Packs gibt es eine LED-Campinglampe für nur 1?€ dazu!

Gilt für folgende Modelle (jeweils 2 Stück kaufen): * 12V 280Ah mit Niedrigtemperaturfunktion

* 12V 300Ah

* 24V 100Ah (Standard und Bluetooth-Version)

* 12V 200Ah (Standard und Plus-Version) Nur solange der Vorrat reicht (30 Stück insgesamt)! So sichern Sie sich das beste Angebot - nur auf der offiziellen Redodo-Website Kaufen Sie Ihre Redodo-Batterie ausschließlich auf der Redodo offiziellen Website - nur dort profitieren Sie von exklusiven Vorteilen, die es auf anderen Plattformen nicht gibt: 30 Tage Preisgarantie Falls Sie innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf einen günstigeren Preis finden, erstattet Redodo Ihnen die Differenz - ganz unkompliziert. Gleichpreis wie Amazon - aber 19?% günstiger für DE & AT Alle Produkte auf der Redodo-Website sind inkl. MwSt. preisgleich mit Amazon. Der große Unterschied: Kund:innen aus Deutschland und Österreich können steuerfrei einkaufen - das bedeutet 19?% Preisvorteil direkt beim Checkout! Punkte sammeln und sparen Für jeden Einkauf erhalten Sie 1 Punkt pro 1?€ Umsatz - diese können Sie gegen Rabatte oder Gutscheine eintauschen.

Besonders reizvoll: Während des Prime Day können Sie doppelte Punkte sammeln - je mehr Sie kaufen, desto mehr sparen Sie in Zukunft! Jetzt zugreifen & Vorteile sichern! Die Stückzahlen unserer Prime-Day-Angebote sind limitiert - wer zuerst kommt, profitiert!

Der Prime Day läuft vom 8. bis 11. Juli 2025, doch schon jetzt befinden wir uns in der Vorphase mit exklusiven Aktionen: Alle 48 Stunden gibt es zwei ausgewählte Produkte zum gleichen Tiefstpreis wie am Prime Day selbst! Und falls Sie den Hauptzeitraum verpassen: Keine Sorge! Direkt im Anschluss startet unsere Rückkehr-Aktion - ebenfalls mit 48-Stunden-Deals zu Prime-Day-Konditionen. So bleibt Ihnen noch eine letzte Chance auf die besten Preise aller Zeiten! Verpassen Sie nicht diese historische Gelegenheit - entdecken Sie jetzt Ihre Wunschbatterie und sichern Sie sich Ihre Prime-Vorteile, solange der Vorrat reicht! Über Redodo Redodo steht für höchste Qualität und langanhaltende Leistung. Als eine der führenden Marken im Bereich LiFePO?-Batterien hat Redodo weltweit bereits über 4 Millionen Batterien verkauft und wurde in mehr als 4.000 Medien vorgestellt. Mit robustem Design und einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis unterstützt Redodo Abenteuerlustige dabei, unabhängig und sicher unterwegs zu sein - ob auf Reisen, im Haushalt oder beim Outdoor-Erlebnis. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Shenzhen Maicheng Technology Innovation Co., Ltd.

Herr Yvonne JO

Shenzhen 1st

511464 Shenzhen

Volksrepublik China fon ..: 13032312231

fax ..: 13032312231

web ..: http://www.redodopower.com/

email : Marketing@redodopower.com Redodo steht für höchste Qualität und langanhaltende Leistung. Als eine der führenden Marken im Bereich LiFePO?-Batterien hat Redodo weltweit bereits über 4 Millionen Batterien verkauft und wurde in mehr als 4.000 Medien vorgestellt. Mit robustem Design und einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis unterstützt Redodo Abenteuerlustige dabei, unabhängig und sicher unterwegs zu sein - ob auf Reisen, im Haushalt oder beim Outdoor-Erlebnis. Pressekontakt: Shenzhen Maicheng Technology Innovation Co., Ltd.

Herr Yvonne JO

Shenzhen 1st

511464 Shenzhen fon ..: 13032312231

email : Marketing@redodopower.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten