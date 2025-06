Startseite Adriana Hoyos gewinnt German Brand Award 2025 - für erstklassige digitale Markenerlebnisse! Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-06-30 15:11. Adriana Hoyos und SANMIGUEL gewinnen den German Brand Award 2025 für ihren digitalen Markenauftritt - mit 3D-Konfigurator, KI-Erlebnis und +264?% Web-Traffic ein Erfolg auf globaler Bühne. Berlin / München / Miami, 26. Juni 2025 -

Die Münchener Branding Agentur SANMIGUEL und die international agierende Luxusmarke Adriana Hoyos Furniture erhalten den German Brand Award 2025 in der Hauptkategorie "Brand Communication - Digital Solutions & Apps". Die Auszeichnung würdigt die herausragende Verbindung von strategischer Markenführung, digitaler Customer Experience und globaler Wachstumsstrategie. Der neue Webauftritt, inklusive 3D-Konfigurator, KI-Beratung und datengetriebener Personalisierung, stärkte die Markenpräsenz in Europa, Nahost und Lateinamerika signifikant: +264?% Website-Traffic, +499K Interaktionen und über 8.500 individuelle Downloads. Zitat Andrea Pérez Hoyos, Founder, Adriana Hoyos:

"Mit SANMIGUEL haben wir nicht nur einen Designpartner, sondern einen strategischen Sparringspartner gefunden. Ihr Verständnis für unsere Marke, unser Wachstum und die Besonderheiten eines globalen Luxussegments war außergewöhnlich. Das Ergebnis: ein digitales Erlebnis, das unsere Designphilosophie perfekt widerspiegelt - hochwertig, individuell, visionär. Der Gewinn des German Brand Award ist ein starkes Zeichen für unsere gemeinsame Reise." Zitat Hans Albu Sanmiguel, Geschäftsführer:

"Diese Auszeichnung unterstreicht, wie wichtig strategisches Design für die Transformation globaler Marken ist - besonders, wenn es mutig gedacht und mit kultureller Tiefe realisiert wird." Die Preisverleihung fand am 26. Juni 2025 im Uber Eats Music Hall Berlin statt. Der German Brand Award zählt zu den wichtigsten Auszeichnungen für erfolgreiche Markenführung im deutschsprachigen Raum. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Hans Albu Sanmiguel GmbH

