Startseite "Körperkontakt" - der Klubhit von Vivien Jäger Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-06-24 08:30. Spannende musikalische Mischung: Deutschpop trifft Rock Ausgestattet mit einer voluminösen Powerstimme gilt sie als Deutschlands stimmstärkste Deutschpop-Queen: Vivian Jäger, Unternehmerin und Sängerin aus dem Raum Konstanz. An "Körperkontakt", ihrer neuen Single allerdings scheiden sich die Geister: Während viele schlagerorientierte Sender den frech-flirrenden Hörflirt als "too hot to play" einschätzen, zählt er in den Klubs zu den meistgespielten Tracks.

Gleich ihre ersten Songs sorgten für Aufsehen: Mit "Freunde machen sowas nicht" und "Hübsch und hässlich" mischte Vivien Jäger markigen Rock mit starken Schlager-Hooks und schaffte damit erste Chartpositionen. Mit ihrem neuen Track nun wagt die ebenso vielseitige und stimmstarke Sängerin jetzt den Schritt zu modernem Deutschpop: Ihre Aufforderung zum "Körperkontakt", so der Titel, brettert mitreißend, sinnlich und selbstbewusst über die Boxen. "Dieser Song fängt genau das Gefühl ein, wenn aus Blicken Berührungen werden - und aus einem Flirt ein Moment, den man nie vergisst. "Körperkontakt" ist pure Energie - für alle, die das Spiel der Anziehung lieben und sich ganz dem Moment hingeben wollen.", so die Sängerin zu ihrem aktuellen Titel.

Geschrieben und produziert hat erneut ein großer seines Fachs: Kein geringerer als Markus Norwin Rummel (u.a. Ben Zucker, Andrea Berg, Janice oder Howard Carpendale) hat ihn nach Viviens Vorgaben speziell für sie ausgearbeitet. Kein Wunder, wenn Vivien selbst begeistert ist: "Auch wenn er nur bedingt Schlager genannt werden kann, er passt zu mir wie die Faust auf den Feuermelder".

"Körperkontakt" ist großes Kino. Ein erwachsener Track, mit tanzbaren Beats, starken Hooks und einem tollen, sinnlichen Text. Kein Wunder also, dass es der Song auch auf den hochgelobten Sampler "Sommerfete '25" schaffte, wo er neben Tracks von Mungo Jerry, DJ Bobo Liz Mitchel und Sydney Youngblood zu den auffälligsten Beiträgen gehört. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: 7us media group GmbH

