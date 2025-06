Startseite Schutzhüllenprofi Lounge Abdeckung - Optimaler Schutz für Gartenmöbel Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-06-24 08:15. Schützen Sie Ihre Loungemöbel zuverlässig vor Wind, Wetter und Schmutz - mit der hochwertigen Lounge Abdeckung von Schutzhüllenprofi, die durch Qualität und Funktionalität überzeugt. Robuste Qualität für anspruchsvolle Anwender

Die Schutzhüllenprofi Lounge Abdeckung überzeugt durch hochwertige Materialien und durchdachtes Design. Speziell für Loungemöbel im Außenbereich entwickelt, schützt sie effektiv vor Regen, Schnee, UV-Strahlung, Staub und Schmutz. Das strapazierfähige Gewebe ist wasserabweisend und gleichzeitig atmungsaktiv, was die Bildung von Kondenswasser und Schimmel verhindert. Die Näht sind sorgfältig verarbeitet und versiegelt, um eine maximale Langlebigkeit zu gewährleisten. Praktische Passform und einfache Handhabung

Die Lounge Abdeckung ist in verschiedenen Größen erhältlich, sodass sie für die gängigsten Gartenmöbel-Sets passt. Ein integrierter Gummizug am Saum sorgt für einen sicheren Sitz, selbst bei windigem Wetter. Zudem erleichtern praktische Tragegriffe das Auf- und Abziehen der Hülle. Ein Belüftungssystem mit Luftlöchern verbessert die Luftzirkulation und schützt so das Mobiliar vor Feuchtigkeitsschäden. Vielseitigkeit und wetterfeste Funktionalität

Ob Lounge-Sofa, Sessel oder Tisch - die Schutzhüllenprofi Lounge Abdeckung ist vielseitig einsetzbar. Sie eignet sich sowohl für den saisonalen Schutz während der kalten Monate als auch für den ganzjährigen Einsatz. Dank UV-beständiger Beschichtung bleicht die Farbe der Abdeckung nicht aus, was den Schutz zusätzlich optisch ansprechend macht. Nachhaltigkeit und Pflege

Die verwendeten Materialien sind langlebig und leicht zu reinigen. Die Abdeckung lässt sich einfach mit einem feuchten Tuch abwischen oder bei stärkeren Verschmutzungen sanft mit Wasser und mildem Reinigungsmittel säubern. Dadurch trägt die Lounge Abdeckung von Schutzhüllenprofi auch zu einem nachhaltigen Umgang mit Gartenmöbeln bei, indem sie deren Lebensdauer deutlich verlängert. Ergänzende Services und Kundenorientierung

Schutzhüllenprofi bietet neben der Lounge Abdeckung auch eine breite Palette weiterer Schutzhüllen für verschiedene Garten- und Freizeitmöbel an. Kunden profitieren von kompetenter Beratung, schnellen Lieferzeiten und einem freundlichen Service. Zudem sind die Produkte mehrfach getestet und erfüllen hohe Qualitätsstandards. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Anna Jacobs

Frau Anna Jacobs

Darmstadter Landstrasse 123

20149 Hamburg

Deutschland fon ..: 040 6563832

fax ..: 040 6563831

web ..: http://www.annajacobspr.net

email : anna@annajacobspr.net Pressekontakt: Anna Jacobs

Anna Jacobs

Darmstadter Landstrasse 123

20149 Hamburg fon ..: 040 6563832

web ..: http://www.annajacobspr.net

email : anna@annajacobspr.net Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten