Startseite Blazor vs. React – Welches Framework ist besser für dein Projekt? Pressetext verfasst von Soebuetay am So, 2025-06-22 21:06. Einleitung In der Welt der Webentwicklung sind React und Blazor zwei populäre Frameworks, die bei der Erstellung moderner Webanwendungen im Fokus stehen. Als Entwickler werde ich oft gefragt: "Sollten wir React oder Blazor verwenden?" In diesem Artikel vergleiche ich beide Technologien, um dir bei dieser Entscheidung zu helfen. Was ist React? React ist eine JavaScript-Bibliothek zur Erstellung von Benutzeroberflächen. Sie ist weit verbreitet, flexibel und bietet eine riesige Community. Viele große Webanwendungen basieren auf React. Was ist Blazor? Blazor ist ein .NET-basiertes Webframework von Microsoft. Es erlaubt die Entwicklung interaktiver Web-UIs mit C# anstelle von JavaScript. Blazor WebAssembly läuft direkt im Browser, während Blazor Server auf dem Server gerendert wird. ...Weiter lesen! Ersin Söbütay

