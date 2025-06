Startseite Kundenbindungs-software für Fitnessstudios Pressetext verfasst von connektar am So, 2025-06-15 11:32. Die all-in-one Lösung für die Kundenbindung ihrer Mitglieder, um Umsatz zu steigern und Customer Lifetime Value zu erhöhen. Was kann IMARA Connect für Studios tun? Automatisierte Push-Kampagnen - Kommunikation läuft auf Autopilot

Zeitersparnis - einmal einrichten, und Mitglieder werden kontinuierlich erreicht, zu jedem Zeitpunkt in der Customer Journey Feedback leicht gemacht - Mitglieder melden über die App direkt Pannen, Wünsche oder Probleme, und werden mit einem Klick benachrichtigt, sobald deren Anliegen behoben wurde

Upselling durch Gamification - durch ein Belohnungssystem mit Punkten, die im Studio oder bei Partnern eingelöst werden können. Mehr Umsatz durch loyale Mitglieder - motivierte Nutzer bleiben länger und kaufen mehr

Das Team von IMARA Connect bringt frischen Wind in unsere Branche - und zeigt, wie moderne Kundenbindung heute aussieht.

Das Team von IMARA Connect bringt frischen Wind in unsere Branche - und zeigt, wie moderne Kundenbindung heute aussieht.

Wenn du ein Studio betreibst und wissen willst, wie du deine Mitgliederbeziehung automatisierst und gleichzeitig stärkst - schau dir IMARA Connect an. Automatisierungen für smarte Kundenbindung Auslöser festlegen, eigene Nachrichten verfassen und durch das integrierte Reward-System und Buddy-Feature Mitglieder zum Training motivieren und echte Community ermöglichen. Machen Sie Ihre Mitglieder zu Fans! Mehr Profitabilität durch Software Steigern Sie Ihren Umsatz aktiv durch Anbieten von Rewards innerhalb Ihres Studios, um Ihren Mitgliedern Mehrwert zu bieten, und Ihren Shop wiederzubeleben. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: IMARA Labs
Herr Mukassa Fozing
Peter-Behrens-Platz 7
4020 Linz
Österreich
fon ..: +436769221301
web ..: https://imaralabs.com/
email : home@imaralabs.com

Auslöser festlegen, eigene Nachrichten verfassen und durch das integrierte Reward-System und Buddy-Feature Mitglieder zum Training motivieren und echte Community ermöglichen. Machen Sie Ihre Mitglieder zu Fans!

Die Ära der Kundenbindung

Starten Sie eine kostenlose Testphase und entdecken Sie, wie Connect Ihr Studio und Ihre Mitgliederzufriedenheit transformiert.

