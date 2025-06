Startseite Innovativer Ratgeber: Sprichst du Klinefelterisch? - Versuch einer Gebrauchsanweisung Pressetext verfasst von connektar am Sa, 2025-06-07 19:27. Ein innovativer Ratgeber mit über 20 persönlichen Interviews gibt Betroffenen eine Stimme und fördert das Verständnis für psychodiverse Lebensrealitäten. Köln, Mai 2025 - Das Klinefelter-Syndrom (47,XXY) ist eine genetische Variante, von der etwa jeder 500. Junge betroffen ist - doch bis heute wissen viele nichts darüber. Mit dem neuen Buchprojekt "Sprichst du Klinefelterisch?" will die Selbsthilfevereinigung 47xxy-Klinefelter.de genau das ändern: Die Lebensrealität von KS-Betroffenen wird durch persönliche Erfahrungsberichte sichtbar gemacht. Dabei steht nicht die Diagnose im Mittelpunkt, sondern die Perspektiven, Empfindungen und die oft unsichtbaren Herausforderungen im Alltag._ Die 80seitige Veröffentlichung geht weit über medizinische Informationen hinaus. Sie zeigt, dass das Klinefelter-Syndrom keine Krankheit ist, sondern eine genetische Variante - mit ganz eigenen Auswirkungen auf Wahrnehmung, Kommunikation und emotionale Verarbeitung. Die Betroffenen erleben die Welt häufig anders: sensibler, detailorientierter, manchmal unverständlich für neurotypisch Denkende. "Klinefelterisch sprechen" bedeutet, eine neue Sprache zu lernen - eine Sprache der Empathie, der Offenheit und der Andersartigkeit. Wie bei einer Reise in eine fremde Kultur, fordert auch das Verständnis für KS ein Einlassen auf neue Denk- und Verhaltensweisen. _Zitat einer Klinefelter-Angehörigen:_

_Lassen wir also den "So-geborenen" das Wort, sich in ihrer Sprache darzustellen. Geben wir uns Umwelt-Menschen die Chance, sie verstehen zu lernen. Für ein liebevolles Miteinander Klinefelterisch zu lernen, um ein gemeinsames, für beide Gruppen lebenswertes Leben zu gestalten, wäre meine Vision._ In persönlichen Interviews mit über 20 Männern entstehen eindrucksvolle Momentaufnahmen eines Lebens mit dem Klinefelter-Syndrom - authentisch, verletzlich, voller Stärke. Die Betroffenen berichten über Unsichtbarkeit im sozialen Miteinander, Selbstzweifel, medizinische Versorgungslücken und den langen Weg zur Selbstakzeptanz. Aber auch über Mut, Liebe, berufliche Nischen und das Erleben von Zugehörigkeit durch Selbsthilfe. _Zitat eines Klinefelter-Betroffenen_

_"Das macht schon sehr frei und glücklich, wenn du erlebst, wie das Grübeln und Kopfkino-Fahren allmählich verschwindet - bis es einfach weg ist."_ Dieses Zitat stammt von einem Betroffenen, der beschreibt, wie sehr ihn das Verstehen und Annehmen seiner eigenen Geschichte verändert hat. Der Weg dahin war nicht einfach - aber er führte zu mehr Klarheit, Ruhe und Lebensfreude. Ziel des Projekts Eine Art "Gebrauchsanweisung für Klinefelter" - ein Brückenschlag zwischen Betroffenen und ihrer Umwelt. Die Beiträge bieten Angehörigen, Partner:innen, Fachleuten und Interessierten tiefere Einblicke in eine oft missverstandene Lebenswelt - und laden dazu ein, zuzuhören, zu verstehen und Beziehungen neu zu denken. Verfügbarkeit Der Ratgeber "Sprichst du Klinefelterisch? - Versuch einer Gebrauchsanweisung" ist über den Selbsthilfeverein 47xxy Klinefelter Syndrom e.V. erhältlich. Weitere Informationen können über die Website des Vereins abgerufen werden: www.47xxy-klinefelter.de . Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: 47xxy klinefelter syndrom e.?v.

Der Verein 47xxy klinefelter syndrom e.V. bietet Klinefelter-Syndrom-Trägern und ihren Angehörigen, Eltern und werdenden Eltern, zuverlässige Beratung an. Wir möchten Menschen Mut machen, die mit der Diagnose Klinefelter-Syndrom konfrontiert worden sind. Auch wollen wir Betroffene erreichen, die bis dato nicht wussten, dass sie ein X-Chromosom zu viel haben. Hilfesuchende erhalten fundierte Beratung und Zugang zu aktuellen medizinischen Informationen. Wir nehmen an medizinischen Fortbildungen und Fachkongressen teil und geben dieses Wissen an Sie sowie auch an niedergelassene Ärzte, Pädagogen, Jugendämter und Schwangerschaftsberatungsstellen weiter. Die Mitglieder unseres Vereins kommen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden. Fachliche Unterstützung erhalten wir durch unseren Beirat, dem Ärzte und Wissenschaftler angehören.

