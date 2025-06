Startseite Nächster Doppelsieg für ritterwerk Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-06-06 14:23. serano? wird Testsieger im Allesschneider-Vergleichstest des ETM TESTMAGAZINs - icaro? erreicht starken dritten Platz Gröbenzell, Juni 2025 - Die ritterwerk GmbH darf sich über den nächsten herausragenden Doppelerfolg freuen: Im aktuellen Vergleichstest des renommierten ETM TESTMAGAZINs (Ausgabe 06/2025) wurden gleich zwei Allesschneider aus dem Hause ritter ausgezeichnet. Der serano? überzeugte mit einem Testergebnis von 96,1?% und wurde verdient zum Testsieger gekürt. Auch der klappbare icaro? konnte die Fachjury beeindrucken und erreichte mit einer ebenso starken Performance den dritten Platz. serano? - Meister der Präzision und Vielseitigkeit Der serano? bewies im Test seine herausragenden Schneideigenschaften. Die Tester lobten insbesondere die gleichmäßig dünnen Schnittresultate - selbst bei sensiblen Lebensmitteln wie Schinken oder Käse. Die Kombination aus einem kraftvollen Motor, einem hochwertigen Messer sowie der exakten Schnittstärkeeinstellung macht den serano? zum idealen Gerät für anspruchsvolle Genießer. Auch in puncto Sicherheit und Handhabung konnte der Allesschneider überzeugen: Die Bedienelemente sind ergonomisch platziert, der Schlitten läuft leichtgängig und die Reinigung gestaltet sich denkbar einfach. icaro? - Kompakt, clever und leistungsstark Mit seinem durchdachten Klappmechanismus richtet sich der icaro? an Nutzer mit wenig Platz, die dennoch nicht auf Qualität verzichten möchten. Trotz seiner kompakten Bauweise bringt der icaro? starke Leistung auf den Tisch: Er schneidet Brot, Wurst oder Käse mit Präzision und bleibt dabei angenehm leise im Betrieb. Die Jury würdigte insbesondere das gelungene Verhältnis von Leistung, Design und Funktionalität. Qualität mit Tradition Seit 1905 steht ritterwerk für Innovation, Präzision und Langlebigkeit. Die Auszeichnungen im ETM-Vergleichstest unterstreichen einmal mehr die hohe Produktqualität das alle Geräte auszeichnet. ritter. Macht mehr aus Lebensmitteln. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: ritterwerk GmbH

Frau Victoria Keller

Industriestr. 13

82194 Gröbenzell

Deutschland fon ..: 081424401639

web ..: https://www.ritterwerk.de

email : victoria.keller@ritterwerk.de Küchengeräte für höchste Ansprüche seit 1905

Über 100 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Küchengeräten gibt uns die Souveränität auch in der Zukunft die richtigen Entwicklungen für unsere Kunden voranzutreiben: offen für Neues, aber der Tradition verpflichtet. Auf uns und unsere Produkte können Sie sich verlassen. Wir liefern seit jeher gleichbleibende Qualität und sind immer persönlich ansprechbar für unsere Kunden und Partner. Wertschätzung treibt uns an. Wir schätzen unsere Kunden und Partner und entwickeln Produkte, die ihren Anforderungen an Qualität, Leistung und Design entsprechen. Was wir tun, tun wir mit voller Kraft und vollem Einsatz - von der Entwicklung bis zur Herstellung. Wie auch unsere Produkte: kraftvoll und leistungsstark. souverän - zuverlässig - wertschätzend - kraftvoll Weitere Informationen unter: www.ritterwerk.de Pressekontakt: ritterwerk GmbH

