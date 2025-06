Startseite Stockholm kann einpacken - Marabou-Paradies ist in Friedrichshain Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-06-03 07:48. Warum immer mehr Schweden im Berliner Naschhaus einkaufen - und was Marabou damit zu tun hat Berlin, Mai 2025 - Wer denkt, dass man für echte schwedische Schokolade bis nach Stockholm reisen muss, hat noch nie einen Fuß in die Wühlischstraße 25 gesetzt. Denn genau dort, mitten im Herzen von Berlin-Friedrichshain, befindet sich das, was viele liebevoll das "Marabou-Paradies" nennen: das Naschhaus, ein süßes Refugium für alle, die Schokolade nicht einfach nur essen - sondern zelebrieren. Und das Verrückteste? Inzwischen kommen nicht nur Berlinerinnen und Berliner, Touristen oder Marabou-Fans vorbei. Sogar echte Schweden stehen bei uns im Laden - und sind baff. Warum? Weil sie hier Sorten finden, die es in Schweden selbst längst nicht mehr überall gibt. Marabou wie nirgends sonst Was das Naschhaus so besonders macht, ist nicht nur die Liebe zu skandinavischen Süßigkeiten, sondern auch die beispiellose Auswahl: Mit über 150 verschiedenen Marabou-Produkten ist das Sortiment das vermutlich größte außerhalb Skandinaviens - wenn nicht weltweit. Von Klassikern wie Daim oder Oreo bis zu Special Editions wie "Popcorn", "Fudge-Meersalz", "Mango" oder "Oreo Mint": Wer einmal durch die Schokoreihen schlendert, fragt sich unweigerlich - wie viele Sorten kann ein Mensch eigentlich probieren, bevor der Koffer platzt? "Ein Kunde aus Göteborg hat uns gesagt, dass er bei uns mehr Sorten gefunden hat als in seinem ICA-Markt", erzählt Andreas Dittberner, Gründer des Naschhauses. "Das ist für uns das schönste Kompliment - und gleichzeitig Antrieb, weiter jede neue Sorte aufzuspüren." Schwedischer Kult trifft Berliner Kiez Marabou ist in Schweden ein Stück Kultur. Ein Picknick ohne Schokolade? Undenkbar. Ein Fernsehabend ohne "Mjölkchoklad"? Fast schon respektlos. Und genau dieses Gefühl will das Naschhaus erlebbar machen: Zwischen bunten Lösgodis-Boxen, Lakritz in allen Salzstufen und Klassikern wie Chips oder Dip entsteht eine skandinavische Genusswelt, die sich durch Vielfalt, Qualität und Charme auszeichnet. Kundinnen und Kunden sagen: "Mehr Marabou als in Malmö" "Ich bin mit Marabou groß geworden - aber ich kannte nicht mal die Hälfte der Sorten, die es hier gibt." - Eva, 34, ursprünglich aus Uppsala "Wir kommen jedes Jahr nach Berlin - und das Naschhaus ist unser erster Stopp. Für meine Kinder ist es wie ein zweites Zuhause." - Lars, 42, aus Göteborg "Die Kombination aus schwedischem Sortiment und Berliner Freundlichkeit ist einfach einzigartig." - Miriam, 29, Berlin-Kreuzberg Auch online ein Schokoladentraum - europaweit lieferbar Natürlich kann man Marabou auch online kaufen. Das Naschhaus versendet europaweit - liebevoll verpackt, im Sommer sogar gekühlt, damit die Schokolade auch in Rom oder Rotterdam heil ankommt. Ideal für Exil-Schweden, Schweden-Fans oder einfach alle, die wissen: Eine gute Tafel Schokolade ersetzt manchmal den ganzen Tag. Fun Fact: Warum manche Sorten in Schweden verschwinden - und im Naschhaus überleben Weil die Supermarktregale oft begrenzt sind, verschwinden auch in Schweden regelmäßig Marabou-Sorten aus dem Sortiment. Im Naschhaus hingegen wird gesammelt, was das nordische Herz hergibt - von saisonalen Varianten bis zu Export-Specials. Wer eine Sorte sucht, die "es doch mal gab, aber jetzt nirgendwo mehr", wird mit hoher Wahrscheinlichkeit hier fündig. Über das Naschhaus Gegründet 2017 in Berlin-Friedrichshain Über 1800 Produkte aus Schweden, Norwegen, Dänemark und Finnland Europas größtes Sortiment an Marabou-Schokolade Trusted Shops-zertifiziert mit über 2.200 Bewertungen Stationärer Laden und europaweiter Versand: naschhaus.de Pressekontakt

