Startseite Klosterhotels boomen als neue Wellness-Oasen Pressetext verfasst von hogacareers am Fr, 2025-05-23 19:40. Klosterhotels als Wellness-Oase: Wie Ordenshäuser im DACH-Raum das Geschäft mit Beauty-Ferien entdecken Im DACH-Raum verändert sich die Klosterlandschaft. Wo einst Stille, Gebet und Askese herrschten, ziehen heute Wellness-Oasen mit ganzheitlichem Anspruch ein. Immer mehr Klöster in Deutschland, Österreich und der Schweiz entwickeln sich zu Klosterhotels; zu modernen Rückzugsorten. Gäste buchen Beauty-Ferien im Klosterhotel und finden spirituelle Erholung kombiniert mit Sauna, Massage und Detox-Menüs. Eine Entwicklung, die religiöse Tradition mit lukrativen Geschäftsmodellen verbindet. Neue Wege: Warum immer mehr Klöster auf Wellness setzen Der demografische Wandel, sinkende Zahlen an Ordensmitgliedern und hohe Betriebskosten zwingen Klöster zum Umdenken. Viele Ordensgemeinschaften verfügen über beeindruckende Immobilien in landschaftlich reizvollen Lagen – bisher ungenutzt für den Tourismus. Die Erschließung neuer Einnahmequellen durch Wellness-Angebote erscheint logisch. Klöster nutzen ihre Ruhe, die naturnahe Lage und den historischen Charme als USP im wachsenden Markt für Auszeiten, Achtsamkeit und Gesundheitsreisen. Gäste suchen Sinn: Klosterhotels - Wellness mit Spiritualität als Erfolgsformel Zugleich boomt der Wellness-Tourismus im deutschsprachigen Raum. Nach der Pandemie suchen viele Menschen bewusste Erholung statt reiner Freizeitgestaltung. Der Aufenthalt im Klosterhotel bietet mehr als bloße Entspannung. Dieser wirkt entschleunigend, inspirierend und transformierend. Schönheitspflege, Yoga und Meditation fügen sich hier zu einem glaubwürdigen Gesamtkonzept zusammen. Auch Gäste ohne religiösen Hintergrund schätzen diese Kombination. Deutschland: Fünf Klöster, die Wellness und Spiritualität vereinen In Deutschland zeigt sich dieser Trend besonders ausgeprägt: Das Kloster Arenberg bei Koblenz zählt zu den Vorreitern. Hier trifft klösterliche Gastfreundschaft auf modernes Gesundheitskonzept. Angeboten werden Fastenkuren, Pilates-Wochen, spirituelle Impulse, kombiniert mit professioneller Massage, Körperanwendungen und vegetarischer Küche. Auch das Kloster Schöntal in Baden-Württemberg wandelt sich. Die barocke Klosteranlage empfängt heute Gäste zu Erholungstagen mit Achtsamkeitstraining, geführtem Waldbaden und Beauty-Behandlungen. Eine Kombination aus Ordensgeschichte und Wellnesstrend. Ein weiteres Beispiel ist das Kloster Wettenhausen in Bayern. Einst ein Schulkloster, heute ein spirituelles Zentrum mit Hotelbetrieb. Gäste erleben individuelle Wellness-Ferien mit Fußreflexzonenmassage, Heubädern und ätherischen Ölen. Die Schwestern bieten spirituelle Begleitung, während externe Fachkräfte die Schönheitsanwendungen übernehmen. Das Kloster Volkenroda in Thüringen positioniert sich als ganzheitliches Klosterhotel mit Kultur- und Erholungsangeboten. Gäste regenerieren sich in historischen Gemäuern mit Klangschalenmassagen, Yoga im Klostergarten und gesunder Klosterküche. Schließlich bietet das Kloster Helfta in Sachsen-Anhalt eine besondere Kombination aus Stille und Beauty. Während tagsüber spirituelle Führungen stattfinden, stehen nachmittags Angebote wie Gesichtsbehandlungen, Schröpfmassagen und meditative Malerei auf dem Programm. Die alte Zisterzienserabtei nutzt damit gezielt die Nachfrage nach Beauty-Ferien mit Tiefgang. Österreich: Klosterhotels als Wellness-Oasen im Klostergewand Auch in Österreich boomt das Modell: Das Stift St. Lambrecht in der Steiermark betreibt mit dem „Naturparkhotel Lambrechterhof“ ein eigenes Klosterhotel. Es vereint Benediktiner-Tradition mit Vier-Sterne-Komfort. Integriert sind ein Spa-Bereich, Sauna, Massagen und Yogaeinheiten. Das Haus arbeitet eng mit der Klostergemeinschaft zusammen . Ein Paradebeispiel für gelebte Kooperation zwischen Kirche und Wirtschaft. Das Kloster Pernegg in Niederösterreich ist als Zentrum für Fasten, Meditation und Persönlichkeitsentwicklung bekannt. Der spirituelle Rahmen bleibt erhalten, doch Gäste schätzen auch körperliche Verwöhnprogramme, basische Ernährung und Detox-Sauna. Die Kombination sorgt für hohe Auslastung und gute Bewertungen. Im Benediktinerstift Göttweig bei Krems setzt man auf Seminare und Retreats mit begleitendem Wellnessfaktor. Gäste wohnen im barocken Trakt, entspannen mit Blick auf die Wachau, nehmen an Meditationsübungen teil und genießen klösterlich inspirierte Anwendungen mit Kräutern aus dem eigenen Garten. Schweiz: Klosterhotels mit Tiefgang und Wellness-Komfort Die Schweiz ist keine Ausnahme. Auch hier wachsen die Angebote: Das Kloster Kappel am Albis im Kanton Zürich verbindet spirituelle Bildung mit Wellness-Leistungen. Das ehemalige Zisterzienserkloster beherbergt ein stilvolles Hotel mit Garten-Spa, Massageangebot und Klosterkräuterküche. Gäste erleben Retreats mit Tiefgang, eingebettet in eine kraftvolle Umgebung. Das Kloster Fischingen im Kanton Thurgau öffnet seine Pforten für Gesundheitsbewusste. Neben klassischen Klosterführungen gibt es moderne Wellness-Angebote: Klangreisen, Naturkosmetik-Anwendungen, Detox-Wochen mit Ernährungsberatung. Die harmonische Verbindung zwischen Spiritualität und Selbstfürsorge überzeugt immer mehr Gäste. Ein weiteres Beispiel liefert das Kloster Dornach im Kanton Solothurn. Dieses anthroposophisch geprägte Haus bietet neben Kulturveranstaltungen individuelle Auszeiten mit Yoga, Massage und gesunder Ernährung. Die Integration von Naturkosmetik-Behandlungen in den klösterlichen Kontext spricht vor allem weibliche Gäste an. Beauty-Ferien in Klosterhotels: Mehr als nur ein Trend Beauty-Ferien im Klosterhotel stehen für mehr als Luxus. Sie bedienen ein wachsendes Bedürfnis nach ganzheitlichem Wohlbefinden. Gäste suchen Ruhe, Sinn, Authentizität und finden das hinter alten Klostermauern. Viele Klöster reagieren kreativ auf den Wandel und öffnen sich behutsam, ohne ihre Identität zu verlieren. Oft werden externe Partner eingebunden, um professionelle Spa-Angebote zu garantieren. So entstehen einzigartige Wellness-Oasen mit geistigem Mehrwert. Wellness-Angebote mit wirtschaftlicher Wirkung Die Verbindung aus Spiritualität und moderner Beauty-Kultur ist kein Widerspruch mehr. Vielmehr ergibt sich ein stimmiges Angebot für gesundheitsbewusste Menschen, die mehr suchen als nur einen Hotelaufenthalt. Klosterhotels gewinnen wirtschaftlich und tragen zur gesellschaftlichen Relevanz religiöser Orte im 21. Jahrhundert bei. Wirtschaftliche Chancen und neue Zielgruppen Der Erfolg der Klosterhotels basiert auf kluger Positionierung. Sie sprechen Zielgruppen an, die klassischen Tourismus zunehmend meiden. Wellness-Oasen sprechen Berufstätige an, die Stille suchen. Frauen, die Wellness und Innerlichkeit kombinieren. Senioren, die gesundheitliche Auszeiten schätzen. Junge Menschen, die Retreats im Kloster entdecken. Diese Diversität macht das Geschäftsmodell resilient. Die Wirtschaftlichkeit zeigt sich in der Auslastung: Viele Klosterhotels im DACH-Raum verzeichnen steigende Buchungszahlen. Auch Investitionen in Infrastruktur, Wellnessbereiche und Markenauftritt nehmen zu. Dabei bleibt der ethische Rahmen gewahrt – viele Häuser setzen auf Nachhaltigkeit, Regionalität und soziale Verantwortung. Klosterhotels - vom Rückzugsorten zu Zukunftsmodellen Was als stille Oase begann, entwickelt sich zur modernen Antwort auf Burnout, Sinnsuche und Körperbewusstsein. Klosterhotels sind keine Widersprüche, sondern Modelle mit Potenzial. Die klösterliche Stille bildet das Fundament. Die Wellness-Oasen machen den Aufenthalt wirtschaftlich attraktiv. Beauty-Ferien im Klosterhotel sind mehr als nur ein Trend. Sie sind Ausdruck eines neuen Lebensgefühls im DACH-Raum: geerdet, gesund, ganzheitlich. Sie wollen mehr über innovative Hotelkonzepte erfahren? Ob nachhaltige Wellness-Oasen, spirituelle Rückzugsorte oder neue Karrierewege in Klosterhotels – auf hoga.careers finden Sie aktuelle Trends, Berufs-Chancen und Erfolgsgeschichten aus der Hotellerie und Gastronomie im DACH-Raum. Quellenhinweise zu Klosterhotels: Tourismuszeitung „fvw | TravelTalk“ (2023)

