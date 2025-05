Startseite 1 Jahr TREFF.PUNKT. Marketing: eMBIS Podcast für Onlinemarketing Weiterbildung fest etabliert Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-05-22 14:58. Seit Juni 2024 bietet der eMBIS-Podcast TREFF.PUNKT.Marketing praxisnahe Impulse für Marketers - flexibel, kompakt und voller Orientierung im digitalen Marketing. Kontinuierliche Weiterbildung ist im technologiegetriebenen Onlinemarketing ein Muss. Deshalb startete die eMBIS Akademie für Onlinemarketing am 24. Juni 2024 mit dem Podcast TREFF.PUNKT. Marketing ein zusätzliches Angebot zur orts- und zeitunabhängigen Weiterbildung. Was als experimentelles Format begann, hat sich in nur einem Jahr zu einer praxisnahen Begleitung für Marketers entwickelt - mit spannenden Learnings, konkreten To Dos und einem klaren Ziel: mehr Orientierung im Onlinemarketing. Welche Vorteile bringt der eMBIS Onlinemarketing Podcast für die Weiterbildung? Im eMBIS Onlinemarketing-Podcast werden in jeweils 20 Minuten häufige Fragen von praxiserfahrenen Trainerinnen und Trainern der eMBIS-Akademie beantwortet. Jede Podcast-Folge ist eine kompakte Weiterbildung für sich und kann 24/7 konsumiert werden. Die Vielfalt der Themen ermöglicht die Themen auszuwählen, die in der praktischen Arbeit unterstützen. "Unsere gezielten Fragen zu einem Thema zielen darauf ab, den Arbeitsalltag im Onlinemarketing zu erleichtern", sagt der Inhaber der eMBIS-Akademie und Host des Podcasts, Markus Bockhorni. Der Untertitel des Podcasts - "Leichter durchs Onlinemarketing mit der eMBIS-Akademie" bringt dieses Selbstverständnis auf den Punkt. An wen richtet sich der eMBIS Podcast für die Onlinemarketing Weiterbildung? Der Podcast richtet sich sowohl an Fachkräfte wie auch an Quereinsteiger im Onlinemarketing. Jede Folge ist mit bis zu 7 Fragen strategisch aufgebaut. Auf Business-Bullshit wird bewusst verzichtet. Praktische Anwendertipps runden jede Podcast-Folge ab. "Gemeinsam mit der freien Redakteurin und eMBIS-Trainerin Sabine Saldaña Bravo entwickle ich einen nachvollziehbaren Interviewleitfaden. So sorgen wir dafür, dass jedes Gespräch logisch aufgebaut und für die Zuhörenden ein praktischer Mehrwert ist," so Bockhorni. Welche Themen behandelt der eMBIS Podcast zur Onlinemarketing Weiterbildung? Im eMBIS Podcast werden alle Themen aus dem Onlinemarketing behandelt. Die Fragen der bisher veröffentlichten Folgen richteten sich an Marketer aus den Bereichen Content-Marketing, Social-Media-Marketing, Webanalyse, KI im Onlinemarketing, SEO (Suchmaschinenoptimierung), E-Mail-Marketing und UX-Design (Usability), Ads und Employer Branding. "Im Onlinemarketing greifen alle Themen zunehmend ineinander. 360°-Wissen wird dabei immer wichtiger. Diesen Anspruch erfüllen die Gäste in unserem Podcast durch langjährige Praxiserfahrung und breites Onlinemarketing-Know-how", so Bockhorni. Die aktuellen Podcast-Folgen behandeln diese Themen: * Wie vermeide ich typische Fehler beim Website-Relaunch?

* Wie hilft mir KI perfekte Kundenerlebnisse zu schaffen?

* Lohnt sich ein Redaktionsplan noch?

* Wann ist ein Marketing-Lead reif für den Vertrieb?

* Was soll ich im Onlinemarketing messen und wie oft? Wie unterstützt der Weiterbildungs-Podcast lebenslanges Lernen im Onlinemarketing? Ein Weiterbildungs-Podcast senkt die Einstiegshürde für lebenslanges Lernen erheblich: Durch das lockere, dialogorientierte Format werden Fachinhalte nicht als klassische Weiterbildung, sondern eher als inspirierender Austausch wahrgenommen. Besonders im dynamischen Umfeld des Onlinemarketings profitieren Hörerinnen und Hörer von praxisnahen Einblicken und aktuellen Branchentrends, die unmittelbar an ihren beruflichen Alltag anknüpfen. Gleichzeitig ist der Zugang denkbar einfach - jederzeit, ortsunabhängig und ohne zusätzlichen technischen Aufwand. So wird kontinuierliches Lernen zu einem integralen Bestandteil des Arbeitsalltags. Den Podcast der eMBIS Akademie gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Die gängigen Plattformen sind Spotify oder Apple Podcast oder der YouTube Kanal der eMBIS Akademie. Zudem kann der Podcast über eine spezielle Landingpage gehört werden: www.embis.de/podcast/ Welche Chancen bieten Podcasts generell für Unternehmen? Zeitliche Unabhängigkeit, unkomplizierte Nutzung und ein Mix aus Unterhaltung und Information: All diese Vorteile zusammen machen Podcasts heute nicht nur in der Weiterbildung unverzichtbar. Kontinuierliche Wissensvermittlung ist in einer Zeit der Transformation genauso essenziell wie kontinuierliches Lernen. Unternehmen profitieren hierbei auf vielfältige Weise . Über den eMBIS Podcast Der eMBIS-Weiterbildungs-Podcast TREFF.PUNKT. Marketing richtet sich an Fachkräfte und Neueinsteiger im Onlinemarketing. Neue Folgen erscheinen alle 14 Tage montags. Fragen, die im Podcast besprochen werden sollen, können an podcast@embis.de gesendet werden. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: eMBIS GmbH

Die eMBIS GmbH mit Sitz in Hallbergmoos bei München bietet seit 2001 deutschlandweit praxisorientierte Seminare rund um die Themen Online Marketing und moderne Telekommunikation an. Die offenen und Inhouse Seminare werden von erfahrenen Trainerinnen und Trainern durchgeführt. Kleine Seminargruppen, ausführliche Seminarunterlagen mit Arbeitsblättern und Checklisten sichern den Anspruch und die hohe Qualität der eMBIS-Seminare. Das Schulungsangebot richtet sich an Profis und Einsteiger aus Marketing, Vertrieb und PR. Die Weiterbildungsseminare finden online und an ausgewählten Standorten in Präsenz statt.

