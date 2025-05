Startseite Frequenz Medizin - Therapie der Zukunft Pressetext verfasst von helisegeln am Di, 2025-05-20 12:33. Die Frequenzmedizin stellt eine therapeutische Methode dar, die tief in den physikalischen Grundlagen der Materie verwurzelt ist. Diese Disziplin wird als eine der vielversprechendsten Heilmethoden der Zukunft angesehen, da sie sich auf die Frequenzen konzentriert, die als Fundament unseres Universums gelten. In diesem Beitrag möchten wir Ihnen, Heilpraktikern und Therapeuten, die Möglichkeiten und Prinzipien der Frequenzmedizin näherbringen und darlegen, warum sie als Therapieform der Zukunft gilt. Einführung: Ein Paradigmenwechsel in der Heilkunst Frequenzmedizin revolutioniert die Art und Weise, wie wir Gesundheit und Heilung verstehen. Der Grundgedanke basiert auf einem neuen physikalischen Weltbild, das postuliert, dass Materie im Grunde eine Illusion ist. Diese Ansicht wird von vielen bedeutenden Physikern geteilt, die daran arbeiten, die alten Vorstellungen durch neue Einsichten zu ersetzen. Nach dieser neuen Physik gibt es nur Licht, das in unendlich vielen Frequenzen existiert und alles durchdringt. Die Essenz der Frequenzmedizin Um die Frequenzmedizin wirklich zu verstehen, ist es entscheidend, sich eingehend mit dem Thema Licht und seinen Eigenschaften zu beschäftigen. Besonders bemerkenswert ist die Arbeit des Universalgenies Walter Russell, dessen Schriften eine radikale Neuausrichtung unserer physikalischen Konzepte fordern. Die Akzeptanz dieser Ideen würde eine grundlegende Neuordnung der wissenschaftlichen Grundlagen erfordern. Solches Wissen könnte immense Vorteile bieten, wie etwa die Nutzung freier Energie und die Heilung durch Frequenzen. Die Herausforderungen der traditionellen Wissenschaft Die klassische Schulphysik, die sich auf die fünf Sinne stützt, stösst oftmals an ihre Grenzen, wenn es um das Erfassen nicht sichtbarer Phänomene geht. Dies verzögert oft den Fortschritt, da es Jahrzehnte dauern kann, bis neue Paradigmen allgemein anerkannt sind. Historische Beispiele wie die Entdeckungen von Prof. Dr. A. Popp zeigen, welchen Widerstand unkonventionelle wissenschaftliche Erkenntnisse oft erfahren. Die Rolle der Frequenzmedizin im aktuellen Gesundheitssystem Heutzutage dominieren große Industriekonzerne, darunter die Pharmaindustrie und Kommunikationsgiganten, die medizinische Landschaft. Sie kontrollieren weitgehend die Informationen, die der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Die COVID-19-Pandemie hat verdeutlicht, wie verwundbar unser Gesundheitssystem tatsächlich ist und dass Millionen ihre Gesundheit gefährdeten oder verloren. Häufig bleibt die Verantwortung für die Gesundheit beim Individuum, das durch Ernährung und Lebensstilvorsorge seine Gesundheit selbst fördern kann. Frequenzmedizin als Naturheilkunde Neben der Notfallmedizin arbeitet die Frequenzmedizin daran, sanfte, aber effektive Heilmethoden zu entwickeln. Viele alte und traditionelle Therapieformen basieren auf Frequenzen, wie etwa Klangheilung, Homöopathie, Akupunktur und die Anwendung von Heilsteinen. Diese Methoden nutzen die spezifischen Frequenzen der Organe, um gesundheitliche Verbesserungen zu erzielen. Im Gegensatz dazu stehen viele pharmazeutische Produkte, die oftmals disharmonische Frequenzen einsetzen. Die Interferenz von Schwingungen und die Heilung des Körpers Die Frequenzmedizin arbeitet mit der Resonanz, die durch konstruktive Interferenz gestärkt wird. Körperzellen sind intelligent und finden die Frequenzen, die sie benötigen, um sich selbst zu heilen. Dabei kann ein Erfahrungsdefizit bei Therapeuten durch den Einsatz moderner Technik ausgeglichen werden. Technische Hilfsmittel zur Unterstützung der Frequenzmedizin Moderne technische Geräte können natürliche Frequenzen nachbilden, wodurch sie ein wertvolles Werkzeug in der Frequenztherapie sind. Geräte wie Infrarot-Saunen, Zapper oder Bioresonanzapparaturen haben ihren Platz in modernen Praxen gefunden. Die Revolution der Vital Energy Produkte Produkte wie hochreines Silizium, durch spezielle Technologien wie NeuroTransfer programmiert, bieten dem Körper ein umfassendes Spektrum harmonischer Frequenzen, aus denen die Zellen auswählen können. Diese nachhaltigen und einmal aufgeladenen Produkte verlieren nie ihre Wirksamkeit. Der Kampf gegen toxische Mikroorganismen Mit Frequenzmedizin lassen sich auch Parasiten und schädliche Mikroorganismen bekämpfen, indem deren Lebensräume unbewohnbar gemacht werden. Mit Frequenzmedizin lassen sich auch Parasiten und schädliche Mikroorganismen bekämpfen, indem deren Lebensräume unbewohnbar gemacht werden. Durch superhohe Frequenzen können schädliche Mikroben gezielt ausgeschaltet werden. Fazit Frequenzmedizin bietet einen faszinierenden und vielversprechenden Ansatz für die zukünftige Heilung und das Wohlbefinden. Um diese Möglichkeiten voll auszuschöpfen, bedarf es eines sorgfältigen Umgangs mit unserem Körper, einschließlich optimaler Wasserversorgung und eines basischen Milieus. Indem wir die Prinzipien dieser Heilmethode verstehen, können wir ihren therapeutischen Nutzen umfassend nutzen und weiterentwickeln.