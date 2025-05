Startseite Tagsüber scharf sehen - mit Nachtlinsen von Augenoptik Bettzüge GmbH in Erfurt Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-05-15 14:07. Nachtlinsen bei Augenoptik Bettzüge in Erfurt: Scharf sehen ohne Brille - ganz ohne Operation. Die Augenoptik Bettzüge GmbH in Erfurt bietet moderne Kontaktlinsenlösungen für individuelle Sehbedürfnisse. Ein besonderes Highlight im Sortiment sind sogenannte Nachtlinsen. Diese werden während des Schlafs getragen und modellieren die Hornhaut so, dass tagsüber keine zusätzliche Sehhilfe notwendig ist. Die Technologie eignet sich insbesondere zur Korrektur von leichter bis mittelstarker Kurzsichtigkeit sowie bei geringfügiger Hornhautverkrümmung. Effektive Sehkorrektur im Schlaf Nachtlinsen - auch als orthokeratologische Linsen bekannt - bieten eine innovative Alternative zur Brille oder Tageslinse. Sie formen die Hornhaut über Nacht so um, dass der Träger am nächsten Tag ohne Sehhilfe auskommt. Diese Methode ist reversibel und eignet sich besonders für Menschen mit einem aktiven Lebensstil oder für jene, die tagsüber keine Linse oder Brille tragen möchten. Die Linsen sind für die Anwendung bei bestimmten Dioptrienwerten konzipiert und zeigen bei regelmäßiger Anwendung stabile Resultate. Mehr Freiheit im Alltag - besonders für Sportliche und Berufstätige Ob beim Sport, in Berufen mit Schutzbrille oder bei häufigem Bildschirmgebrauch: Nachtlinsen schaffen tagsüber spürbar mehr Freiheit. Sie sind ideal für Menschen, die ihre Sehkraft uneingeschränkt nutzen möchten, ohne durch Brillenbügel oder Linsenwechsel eingeschränkt zu sein. Auch für Jugendliche, die sich noch nicht für eine dauerhafte Korrektur wie eine Operation entscheiden möchten, sind sie eine flexible Lösung mit hohem Tragekomfort. Der Effekt: ein natürliches Seherlebnis - ganz ohne Hilfsmittel am Tag. Individuelle Beratung und präzise Anpassung Die Anpassung der Nachtlinsen bei der Augenoptik Bettzüge GmbH erfolgt durch erfahrene Augenoptiker. In einem ausführlichen Beratungsgespräch wird auf die Sehstärke, die Tragegewohnheiten sowie die Beschaffenheit des Tränenfilms eingegangen. Anschließend werden geeignete Linsenmodelle ermittelt und angepasst. Die Einweisung umfasst neben einer fachgerechten Handhabung auch Tipps zur Pflege und Aufbewahrung. Kunden können zudem weitere Kontaktlinsentypen wie Gleitsicht- oder Tageslinsen vor Ort testen. Erreichbarkeit und Standortinformationen Die Augenoptik Bettzüge GmbH bietet ein breites Sortiment an Kontaktlinsen, darunter innovative Nachtlinsen zur nächtlichen Sehkorrektur. Die Beratung durch qualifizierte Augenoptiker erfolgt individuell und persönlich am Standort Weitergesse 17, 99084 Erfurt. Die Terminvereinbarung erfolgt bequem über ein Buchungstool auf der Website . Zu den Öffnungszeiten Montag bis Samstag von 10 bis 18 Uhr sowie Samstag von 10 bis 14 Uhr ist das Optikerteam auch telefonisch zu erreichen: 0361 - 5624044. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Augenoptik Bettzüge GmbH

Herr Michael Bettzüge

Weitergasse 17

99084 Erfurt

Deutschland fon ..: +49 (0) 361 / 5624044

web ..: https://www.augenoptik-bettzuege.de/

email : info@augenoptik-bettzuege.de Augenoptik Bettzüge ist Ihr kompetenter Optiker in Erfurt. Durch Motivation und Leidenschaft erhalten unsere Kunden und Kundinnen nur die beste Qualität und profitieren von einer ausführlichen und individuellen Augenprüfung sowie Beratung. Sie finden bei uns neben Brillen und Kontaktlinsen auch Sonnenbrillen und Sportbrillen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Pressekontakt: RegioHelden GmbH

Herr Alexander Graf

Rotebühlstraße 50

70178 Stuttgart fon ..: 0711 128 501-0

web ..: https://stroeer-online-marketing.de/

