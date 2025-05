Startseite Fahrrad-Saisonstart 2025: nextbike bringt neue Radmodelle auf den Markt und setzt damit Maßstäbe für öffentliches Bike-Sharing Pressetext verfasst von nextbike GmbH am Do, 2025-05-15 10:05. SMARTbike 2 UE und e-SMARTbike 2 UE SWAP revolutionieren den Bike-Sharing-Markt

Robust, modern und maximal sicher

vandalismussicheres Lenker-Cockpit mit praktischer Smartphone-Halterung

Präzise Ortung mit GNSS-Technologie Leipzig, Wroclaw, Leverkusen – nextbike startet in seine 21. Saison und bringt die neuen Fahrradmodelle SMARTbike 2 UE und e-SMARTbike 2 UE SWAP auf die Straßen. Ab Mai sind diese innovativen Räder in Leipzig, Leverkusen und Wroc?aw verfügbar. Mit diesen Modelle setzt der europäische Bike-Sharing-Marktführer neue Maßstäbe in Komfort, Robustheit und Benutzerfreundlichkeit. Neue Saison - neue Bikes mit mehr Sicherheit und längerer Lebensdauer!

Ein schlanker, aber extrem robuster Rahmen trifft auf vollständig integrierte Front- und Rücklichter mit Reflektoren und Standlicht – für maximale Sichtbarkeit im Straßenverkehr. Alle Kabel verlaufen geschützt im vandalismussicheren Lenker-Cockpit, das zusätzlich mit einer praktischen Smartphone-Halterung für alle gängigen Handys ausgestattet ist. Vernetzte Schließsysteme in der Gabel und Framelock bieten doppelte Sicherheit vor Diebstahl, während pannensichere Luftreifen und das Reflexband an der Reifenflanke – das die Speichenreflektoren ersetzt und StVO-konform ist – für ein stabiles und sicheres Fahrgefühl sorgen. Ein sehr einfach höhenverstellbarer, ergonomischer Sattel und ein reaktionsfreudiger Lenker machen das Rad mit 3,5,7 oder 8 Gängen, für Nutzer*innen fast jeder Größe komfortabel und zuverlässig – ideal für den urbanen Alltag. “Unsere Fahrräder entwickeln wir in-house – nah an den Bedürfnissen der Nutzer*innen, und Auftraggeber*innen. Dafür haben wir eigens eine europaweite Befragung durchgeführt. Wichtig ist für beide Seiten eine hohe Qualität, damit einhergehend lange Lebensdauer und zugleich Simplizität. Unser Ergebnis: Das ideale Bike fürs Sharing – robust, wartungsarm, komfortabel und sicher in der Nutzung und wir entwickeln schon wieder weiter. Dabei setzen wir auf eine enge Zusammenarbeit mit unseren Zulieferern und dem Prüfinstitut Zedler.”, so Sebastian Popp, CEO der nextbike GmbH. Neue E-Bikes mit Wechselakku und verbesserter Batteriekapazität

Auch die E-Bikes, e-SMARTbike 2 UE SWAP, sind mit den gleichen Features ausgestattet wie die Pedal Bikes, hinzu kommt ein vollständig in den Rahmen verbauter Wechselakku, der ausschließlich über die in-house entwickelte Service-App zugänglich ist.

Ein leistungsstarker Mittelmotor sorgt für ein adaptives Fahrgefühl und überzeugt mit einer beeindruckenden Lebensdauer von bis zu 40.000 km. Die E-Bikes sind mit zwei Batterieoptionen erhältlich: 500 Wh und 700 Wh. Letztere bietet 50 % mehr Kapazität als das SWAP 2.0-Modell und ermöglicht eine Reichweite von bis zu 120 km. Beide Radmodelle wurden im renommierten Zedler-Institut einem erweiterten Belastungstest unterzogen. Das Institut ist auf die Prüfung von Fahrrädern und Komponenten in eigenen, hochspezialisierten Prüflaboren spezialisiert. Die Tests simulieren extreme Belastungen – etwa durch mehrere hunderttausend Schläge mit einem definierten Luftdruck auf den Rahmen – und zertifizieren die außergewöhnliche Robustheit beider Modelle. Präzisere Ortung: nextbike setzt auf modernste GNSS-Technologie

Ab sofort kommt die nächste Generation der GPS-Technologie, das Advanced GNSS (Global Navigation Satellite System), in allen relevanten nextbike-Modellen zum Einsatz. Im Gegensatz zu herkömmlichen GPS, welche nur ein Satellitennetzwerk nutzen, kombiniert GNSS Daten aus mehreren Systemen und ermöglicht so eine deutlich präzisere Ortung. Dank der Dual-Band GNSS-Technologie wird nicht nur die Genauigkeit optimiert, sondern auch die Time to First Fix – also die Zeit bis zur ersten erfolgreichen Ortung – erheblich verkürzt. Dadurch können nextbike-Nutzende die Räder künftig noch schneller und zuverlässiger finden.