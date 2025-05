Startseite Wie vorher mitgeteilt: Agenturtipp.de hat am 14. 05.2025 den SEO-Contest Keywordkönig ins Leben gerufen! Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-05-14 20:48. Brandaktuell: Vom Veranstalter Agenturtipp.de wurde am 09.05.2025 der SEO-Wettbewerb Keywordkönig gestartet. Zum Verständnis: Die Suchmaschinenoptimierung (SEO) im engeren Sinne umfasst alle Maßnahmen, welche Webadressen (URLs) bei Suchmaschinen im Ranking in der Regel in den unbezahlten Suchergebnissen (d.h. den SERPs, d.h. den sogenannten "organischen" Ergebnissen) auf vordere Plätze bringen. Ein SEO-Contest (Wettbewerb unter Suchmaschinenoptimierern, d.h. SEOs - oft auch Challenge genannt) hat in der Regel zum Ziel, eine Domain (bzw. eine Webadresse) zu einem Suchbegriff so zu optimieren, dass sie an einem Stichtag einen vorderen (im Idealfall den 1. Platz) bei der betreffenden Suchmaschine belegt. HierAnbeihtigsten Infos zum SEO-Contest Keywordkönig: Contestausrichter: AgenturTipp.de

Contestaufgabe: Für den fiktiven Suchbegriff "Keywordkönig" bei Google bestmöglich ranken

Keywordveröffentlichung durch AgenturTipp.de: am 14.05.2025 um 11 Uhr

Conteststart: Mittwoch , 14.05.2025 um 11 Uhr

Contestende: Mittwoch , 11.06.2025 um 11 Uhr

Contestzeitraum: 4 Wochen

Anmeldung : Eine Anmeldung mittels Anmeldeformular von AgenturTipp.de ist notwendig!

Teilnahmekosten: Keine!

Teilnehmerbeschränkung: Keine!

Verwendbare Domains: Keine Einschränkungen, siehe beispielsweise Keywordkönig!

Methodenverbot/Methodeneinschränkung: Keine, auf die Nutzung von Negative SEO bei der Konkurrenz soll jedoch verzichtet werden, es soll ein fairer Wettbewerb sein!

Veröffentlichung des Keywords durch AgenturTipp.de am 14.05.2025 um 11 Uhr Berechnung des Rankings: Die Rankings werden an 3 Stichtagen (09.06./10.06./11.06. 2025 um 11 Uhr) gemessen und dann ein Rankingergebnis berechnet. Die Rankingtabelle wird ab Veröffentlichung des Keywords täglich gegen 11 Uhr morgens geupdatet. Die Punktetabelle, die erst zu einem späteren Zeitpunkt erstellt wird, wird an den entsprechenden drei Stichtagen immer gegen 14 Uhr mittags aktualisiert. Angekündigte Preise: Platz 1: Besuch des SEO-Days in Köln (Gesamtwert: ca. 630 Euro)

SEO-DAY Premium Ticket am 6. November 2025

Platz 1: 12 Monate "Digitales Online-Marketing-Abo" (Gesamtwert: ca. 390 Euro)

Digitales Online-Marketing-Abo vom Rheinwerk Verlag

Platz 1 und 2: Rankscale.ai

12 Monate Pro-Plan (Gesamtwert: ca. 1.750 Euro)

Platz 1 bis 3: 1-Jahres-Abo Website-Boosting (Gesamtwert: ca. 180 Euro)

Website-Boosting

Platz 1 bis 3: Buch "Content Creation mit KI" (Gesamtwert: ca. 105 Euro)

Buch "Content Creation mit KI" des Rheinwerk Verlags von Andreas Berens und Carsten Bolk zu Tools wie ChatGPT, DALL-E und Midjourney

Platz 1-3: jeweils 100 Euro Lead-Guthaben

Lead-Guthaben auf Agenturtipp.de, welches für den Kauf von Leads auf Agenturtipp.de verwendet werden kann

Platz 1 bis 10: 6-12 Monate Seobility Premium

Premium/Agentur, abhängig von Platzierung (Gesamtwert: ca. 4.800 Euro)

Platz 1 bis 10: SEO-Fachkräftezertifikat vom BVDW

Am Contest teilnehmende Seiten: Webseite (Subdomain) von Freie-Ppressemitteilungen.de / FPM: Keywordkönig Challenge Webseite (Subdomain) von Deutsche-Politik-News.de / DPN: Keywordkönig Challenge Hochaktuelle Schlüsselwörter & Tags: SEO,Keywordkönig,Keywordkönig Contest,Keywordkönig Challenge,SEO Contest,SEO-Contest,SEO Challenge,SEO-Challenge,SEO Wettbewerb,SEO-Wettbewerb,SEO Agentur,SEO-Agentur

