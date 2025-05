Startseite Asbestsanierung – Asbest entfernen, Asbestentsorgung & Asbestbeseitigung durch professionelle Asbestfirma Pressetext verfasst von Schrott-Metall am Mo, 2025-05-12 18:49. Asbest erkennen und sicher entfernen lassen – Ihre zertifizierte Asbest Sanierungsfirma

Asbest galt über Jahrzehnte hinweg als Wundermaterial – feuerfest, isolierend und langlebig. Doch heute weiß man: Asbest ist hochgefährlich. Der Einsatz von Asbest wurde in Deutschland bereits 1993 verboten, doch viele Gebäude – insbesondere solche, die vor 1990 errichtet wurden – enthalten noch immer asbesthaltige Materialien. Umso wichtiger ist eine fachgerechte Asbestsanierung durch ein zertifiziertes Unternehmen. Als erfahrene Asbestfirma bieten wir Ihnen eine komplette, sichere und gesetzeskonforme Entfernung und Entsorgung von Asbest – für private Immobilienbesitzer, Unternehmen, Wohnungsbaugesellschaften und öffentliche Einrichtungen. Was ist Asbest und warum ist eine Sanierung dringend notwendig?

Asbest wurde in zahlreichen Baustoffen verarbeitet, z. B. in: Dachplatten und Fassadenverkleidungen (Eternit) Bodenbelägen (z. B. Floor-Flex-Platten) Putzen, Spachtelmassen, Fliesenkleber Rohrummantelungen und Brandschutzverkleidungen Nachtspeicheröfen und Heizungen Beim Bearbeiten, Entfernen oder Zerstören asbesthaltiger Materialien werden feine Fasern freigesetzt, die beim Einatmen Lungenkrankheiten und Krebs auslösen können. Daher darf Asbest nur von speziell geschulten und zugelassenen Fachfirmen entfernt werden – wie unserer. Unsere Leistungen rund um die Asbestsanierung

Als spezialisierte Asbest Sanierungsfirma bieten wir Ihnen einen rundum sicheren Komplettservice – vom Erstkontakt bis zur Entsorgung: 1. Asbestanalyse und Begutachtung

Wir führen eine gründliche Bestandsaufnahme und Materialanalyse durch. Mittels Laboruntersuchungen identifizieren wir mögliche asbesthaltige Bauteile und bewerten den Sanierungsbedarf. 2. Fachgerechte Asbestbeseitigung

Unsere geschulten Mitarbeiter entfernen Asbest unter strengen Sicherheitsvorgaben gemäß TRGS 519. Die Arbeiten erfolgen in geschlossenen, abgesaugten Arbeitsbereichen, um die Freisetzung gefährlicher Fasern zu verhindern. 3. Sichere Asbestentsorgung

Die entfernten Materialien werden luftdicht verpackt und gemäß den Vorschriften auf einer zugelassenen Deponie entsorgt. Sie erhalten einen vollständigen Nachweis über die ordnungsgemäße Entsorgung. 4. Freimessung und Dokumentation

Nach Abschluss der Arbeiten erfolgt eine sogenannte Freimessung durch ein unabhängiges Prüflabor, um die Faserfreiheit der Räume zu bestätigen. Sie erhalten eine vollständige Dokumentation aller Arbeitsschritte. Warum Sie uns als Asbestfirma beauftragen sollten

Bei der Asbestsanierung zählt Erfahrung, Fachwissen und Präzision. Als zugelassene Fachfirma bieten wir: Zertifizierte Mitarbeiter nach TRGS 519 Langjährige Erfahrung in der Sanierung und Entsorgung Einsatz modernster Technik und Schutzsysteme Rechtssicherheit durch vollständige Dokumentation Zuverlässige Terminplanung & transparente Angebote Arbeiten unter höchsten Sicherheitsstandards Welche Objekte sanieren wir?

Unsere Asbestsanierungsfirma ist spezialisiert auf unterschiedlichste Objekte – vom Einfamilienhaus bis zum Großprojekt: Private Wohnhäuser und Altbauten Wohnanlagen und Mehrfamilienhäuser Industrie- und Gewerbebauten Öffentliche Gebäude wie Schulen, Kitas und Rathäuser Landwirtschaftliche Gebäude (Scheunen, Ställe) Gesetzliche Grundlagen – Warum Asbest nicht in Eigenregie entfernt werden darf

Nach der Technischen Regel für Gefahrstoffe (TRGS 519) dürfen Asbestarbeiten nur durch sachkundige Unternehmen durchgeführt werden. Verstöße werden nicht nur mit Bußgeldern belegt, sondern setzen die Gesundheit aller Beteiligten aufs Spiel. Auch Immobilienbesitzer haften für unsachgemäße Sanierungsmaßnahmen. Vertrauen Sie daher auf ein zertifiziertes Fachunternehmen, das alle gesetzlichen Vorgaben kennt und einhält. Kosten einer Asbestsanierung – Transparent & fair kalkuliert

Die Kosten einer Asbestsanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab: Art und Menge des Asbests Zugänglichkeit der betroffenen Bauteile Notwendige Sicherheitsmaßnahmen Entsorgungsaufwand Nach einer kostenlosen Erstberatung erstellen wir Ihnen ein maßgeschneidertes, unverbindliches Angebot – ohne versteckte Kosten. Jetzt Angebot anfordern – Ihre zuverlässige Asbestfirma für sichere Sanierungen

Sie vermuten Asbest in Ihrem Gebäude oder haben bereits konkrete Hinweise? Dann warten Sie nicht länger. Je früher eine Sanierung erfolgt, desto geringer das Gesundheitsrisiko und günstiger die Durchführung. Kontaktieren Sie jetzt unsere Asbest Sanierungsfirma für eine fachgerechte, sichere und transparente Asbestbeseitigung.

