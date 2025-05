Startseite Perkutane Nukleotomie als moderne Behandlungsoption. Verbesserte Lebensqualität, weniger Schmerzen Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-05-08 12:46. Die Fortschritte der letzten Jahre im Bereich der Wirbelsäulenchirurgie sind atemberaubend. Besonders profitieren Patienten von der internationalen Erfahrung ausgewiesener Spezialisten. München, 08.05.2025 - Nie gab es eine schonendere Bandscheibenoperation mit schnellerer Genesung Perkutane Nukleotomie ist eine minimalinvasive Bandscheiben-Operation mit deutlich geringeren Risiken als vergleichbare operative Verfahren. Reichen alternative Behandlungsmethoden nicht aus, um die Beschwerden zu lindern, empfehlen medizinische Fachkräfte von Apex-Spine den operativen Eingriff mit lokaler Narkose. Der Vorteil für Patienten ergibt sich aus der geringeren Belastung für den Körper, die jede Form der Anästhesie beinhaltet. Schnellstes und schonendstes Verfahren Mit der endoskopischen Wirbelsäulen-Operation bieten Mediziner ein etabliertes und effizienteres Behandlungsverfahren bei Wirbelsäulenschäden. Wer unter einem Bandscheibenvorfall leidet, erträgt intensive Schmerzen, die sich von den Halswirbeln über die Brustwirbel bis zu den Lendenwirbeln ausbreiten können. Fachkundige Mediziner raten, die endoskopische Wirbelsäulen-OP keinesfalls zu lange hinauszuzögern, sollten sich alternative Methoden als Misserfolg herausstellen. Die perkutane Nukleotomie ist ein internationales Verfahren, welches durch medizinische Experten entwickelt wurde, um Bandscheibenvorfälle minimalinvasiv zu beheben. Die endoskopische Wirbelsäulen-OP erfordert im Vergleich zur offenen mikrochirurgischen Operation der Wirbelsäule keine Vollnarkose und keine großflächige Öffnung des zu behandelnden Rückenareals. Im Kern führt das zu einer schnelleren Heilung der operativen Wunde und erlaubt stabilen jungen Patienten, die minimalinvasive Bandscheiben-Operation ambulant durchführen zu lassen. Was bedeutet Perkutane Nukleotomie? Perkutan entstammt der medizinischen Fachsprache und umfasst alle Verabreichungsarten durch die Haut. Stoffe oder Materialien lassen sich durch die Haut punktuell einführen, ohne intensive oder nachhaltige Schäden zu verursachen. Nukleotomie ist der medizinische Fachbegriff für eine minimalinvasive Bandscheiben-Operation. Ziel ist das Entfernen bestimmter Fragmente aus dem Rückenmarks- oder Spinalnervenkanal. Dr. Schubert vom Wirbelsäulenzentrum Apex-Apine in München gilt als einer der innovativsten Fachexperten der perkutanen Nukleotomie. Mit seiner Hilfe wurde die endoskopische Wirbelsäulen-OP in den vergangenen Jahren weiterentwickelt, um ein schonendes Verfahren zu etablieren, welches zu einer anhaltenden Linderung der Beschwerden führt, ohne ihre Gesundheit durch einen hohen operativen Aufwand zusätzlich zu belasten. Warum sich immer mehr Patienten für die endoskopische Wirbelsäulen-OP entscheiden In den minimalinvasiven Operationstechniken kommt die endoskopische Wirbelsäulen-OP zum Einsatz, wenn hochsensible Bereiche der Wirbelsäule beschädigt sind. Wirbelsäulen-Chirurgen, Neurologen und Orthopäden, wie sie das Apex-Spina Wirbelsäulenzentrum in München beschäftigt, benötigen viel Erfahrung im Umgang mit den Instrumenten, um Eingriffe schadlos durchzuführen. Die Fachärzte der Apex-Spine Klinik haben sich seit Jahrzenten auf diese Methode spezialisiert und sind international erfahren und weltweit anerkannt. Rät der aktuell behandelnde Arzt zu einer Operation, ist die Kontaktaufnahme für eine minimalinvasive Bandscheiben-Operation, die sich auf einen kleinen operativen Eingriff beschränkt, alternativlos. Das Apex-Spine Team steht Schmerzpatienten mit einem Verdacht oder bestätigtem Bandscheibenvorfall für ein Beratungsgespräch zur Verfügung. https://www.apex-spine.de/ Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: apex spine Center

Herr Dr. med. Michael D. Schubert

Dachauerstraße 124A

80637 München

Deutschland fon ..: 089-15001660

web ..: http://www.apex-spine.de/

email : info@apex-spine.com Das international bekannte Wirbelsäulenzentrum apex spine in München, mit seinem renommierten Team aus Orthopäden, Neurochirurgen, Unfallchirurgen, Physiotherapeuten und Sporttherapeuten hat sich auf die Diagnose und Behandlung von Rückenschmerzen, Nackenschmerzen und Wirbelsäulen-erkrankungen spezialisiert. Pressekontakt: apex spine Center

