Startseite Sophos kündigt End-of-Sale und End-of-Life für erste Generation der XGS Desktop Firewalls an Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-04-29 13:32. Sophos gibt End-of-Sale- und End-of-Life-Daten für die erste Generation der XGS Desktop Firewalls bekannt und informiert über zentrale Fristen im Produktlebenszyklus. Sophos hat die End-of-Sale- und End-of-Life-Termine für die erste Generation seiner XGS Desktop Firewalls bekannt gegeben. Die Firewall-Modelle XGS 87, XGS 107, XGS 116, XGS 126 und XGS 136 - jeweils auch in den Wi-Fi-Varianten - haben zwischen Januar und April 2025 das End-of-Sale-Datum erreicht. Es werden nur noch Restbestände abverkauft. Das offizielle End-of-Life aller betroffenen Modelle ist auf den 30. September 2030 terminiert. Für Unternehmen, die auf eine langfristige Investitionssicherheit setzen möchten, stehen die im Oktober 2024 veröffentlichten, leistungsstärkeren und energieeffizienteren Nachfolgemodelle XGS 88(w), XGS 108(w), XGS 118(w), XGS 128(w) und XGS 138 bereit. Eine vollständige Übersicht aller betroffenen Modelle und der jeweiligen Meilensteine bietet der aktualisierte End-of-Life-Kalender für Sophos Hardware auf Firewalls24.de. Firewall-Lebenszyklen aktiv managen - auch bei SG UTM Firewalls Nicht nur bei den ersten XGS-Desktopmodellen, auch bei der bewährten SG UTM-Serie läuft die Zeit ab: Der Support für SG UTM Firewalls endet am 30. Juni 2026. Unternehmen, die noch auf SG-Modelle setzen, sollten sich frühzeitig mit einer Migrationsstrategie beschäftigen, um Sicherheits- und Compliance-Risiken zu vermeiden. Wechsel leicht gemacht: Unterstützung bei der Firewall-Migration Ein Firewall-Austausch oder Herstellerwechsel kann aufwendig sein - muss es aber nicht. Der Leitfaden für Firewall-Migrationen von Firewalls24.de zeigt, wie der Umstieg strukturiert und ohne unnötige Ausfallzeiten gelingt. Von der Bestandsaufnahme bis zum Rollout werden alle wesentlichen Schritte praxisnah erläutert. Die Aphos GmbH, zertifizierter Sophos Platinum Partner, unterstützt Unternehmen aktiv bei der Planung und Umsetzung von Migrationsprojekten. Im Rahmen eines Webinars zum Thema "Firewall Migration" am 26. Juni 2025 erhalten Interessierte zudem wertvolle Einblicke und Best Practices rund um Firewall-Modernisierungsprojekte. Die Anmeldung erfolgt unter: https://aphos.de/webinar Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Aphos Gesellschaft für IT-Sicherheit mbH

Roman Jacobi

Mergenthalerallee 73-75 Mergenthal

Eschborn 65760

Deutschland fon ..: 061965820160

web ..: https://firewalls24.de

email : hallo@aphos.de Die Aphos Gesellschaft für IT-Sicherheit mbH ist ein spezialisierter IT-Sicherheitsanbieter mit Fokus auf passgenaue Cybersecurity-Lösungen für Unternehmen, Behörden und öffentliche Einrichtungen. Als akkreditierter Sophos Platinum Partner bietet das Unternehmen erstklassige Beratung, umfassenden Support und ein breites Portfolio an IT-Sicherheitslösungen. Mit Firewalls24.de, dem Shop für IT-Sicherheitslösungen von Sophos, ermöglicht die Aphos GmbH eine schnelle und unkomplizierte Beschaffung von Sophos Firewalls, Switches, Access Points und Sophos Central Lizenzen. Durch die Kombination aus technischer Expertise, persönlicher Beratung und starken Preisen ist Aphos der ideale Partner für Unternehmen jeder Größe, die auf höchste Sicherheitsstandards setzen. Pressekontakt: Aphos Gesellschaft für IT-Sicherheit mbH

Herr Lennart Wyrwa

Mergenthalerallee 73-75 Mergenthal

Eschborn 65760 fon ..: 061965820160

email : marketing@aphos.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten