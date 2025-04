Startseite Dagsmejan präsentiert funktionale Nachtwäsche für heiße Nächte & erholsamen Schlaf Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-04-22 12:18. Die Schweizer Marke für funktionelle Nachtwäsche kombiniert innovative Textiltechnologie mit nachhaltigen Materialien, um müden Mamas all das zu bieten, was sie täglich erneut zur Powerfrau macht. Für Mütter, die alles geben Was schenkt man der Frau, die immer alles gibt? Die Tag für Tag organisiert, kümmert, tröstet und am Ende des Tages oft als Letzte zur Ruhe kommt? Die Antwort: tiefen, erholsamen Schlaf. Denn wer gut schläft, hat mehr Energie für alles, was das Leben bringt. Genau hier setzt Dagsmejan an. KOMFORTABEL & KLIMAREGULIEREND: STAY COOL

Ob hormonelle Temperaturschwankungen oder drückende Sommernächte - viele Frauen kämpfen mit Überhitzung im Schlaf. Die STAY COOL Kollektion sorgt mit innovativem NATTCOOL™-Material für spürbare Erleichterung: 8x atmungsaktiver als Baumwolle

3x schneller trocknend für ein angenehm trockenes Tragegefühl

60% bessere Wärmeableitung für eine frische Nacht ohne Schwitzen "Als Frau, die manchmal mit nächtlichen Schweißausbrüchen und Temperaturschwankungen zu kämpfen hat, habe ich die Idee eines weichen und bequemen Schlafanzugs begrüßt. Ich habe es genossen, zu schlafen, ohne wegen übermäßigem Schwitzen oder Überhitzung aufzuwachen."

- Dr. Funke Afolabi-Brown, Schlafmedizinerin NOCH LEICHTER, NOCH LUFTIGER:

STAY COOL AIR

Für alle, die es noch luftiger, leichter und trockener mögen, gibt es mit STAY COOL AIR die Weiterentwicklung der beliebten Kollektion. 14x atmungsaktiver als Baumwolle

2x besseres Feuchtigkeitsmanagement für ein frisches Tragegefühl

2x weicher als Baumwolle ZU HEIß, ZU KALT: ENTDECKE BALANCE

Die BALANCE Kollektion sorgt mit der innovativen NATTWELL™-Technologie für ein angenehm ausgeglichenes Schlafklima. Das Material ist speziell darauf ausgelegt, überschüssige Wärme und Feuchtigkeit abzuleiten, damit man die ganze Nacht über optimal temperiert bleibt. Für die Produktion der MicroModal-Fasern aus Buchenholz, nutzt Dagsmejan die ressourcensparende Edelweiss-Technologie. Zudem sind alle Produktionsschritte OEKO-TEX® zertifiziert. 6x atmungsaktiver als Baumwolle

4x bessere Feuchtigkeitsableitung für trockenen Komfort

2x weicher als Baumwolle "Erholsamer Schlaf macht alles besser. Die Schlafqualität beeinflusst sowohl die physische und psychische Gesundheit als auch die Leistungsfähigkeit und hängt stark von der Thermoregulierung ab. Dagsmejan hat temperaturausgleichende Schlafbekleidung entwickelt, die die Körpertemperatur ausgleicht, gut aussieht und extrem bequem ist. Ich liebe es, sie zu tragen, da sie meine Körpertemperatur in Balance hält und nachhaltig ist. Das ist mir bei der Auswahl von Produkten sehr wichtig. Ganz klare Empfehlung."

" Dr. Nishi Bhopal, Integrative Psychiaterin und Schlafspezialistin BESTER SCHLAF MIT GUTEM GEWISSEN

Dagsmejan setzt auf innovative Naturfasern mit High-Performance-Effekt. Sowohl NATTCOOL™ als auch NATTRECOVER™ basieren auf Eukalyptusfasern - einer nachhaltigen Alternative zu Baumwolle, die 20x weniger Wasser und 5x weniger Anbaufläche benötigt. Nachhaltig in Europa produziert, frei von schädlichen Chemikalien und speziell entwickelt für höchsten Schlafkomfort schenkt Dagsmejan verantwortungsvolle Erholung, Nacht für Nacht. SCHÖNER SCHLAFEN, SCHÖNER SCHENKEN

Frische Farben zum Muttertag: Für alle, die es noch lebendiger mögen, erscheint die Stay Cool Linie jetzt in einem belebendem Cool Turquoise! Weitere Informationen finden Sie unter www.dagsmejan.de . Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Dagsmejan Ventures AG

Frau Catarina Dahlin

Fraumünsterstrasse 27

8001 Zürich

Schweiz fon ..: +41435013300

web ..: https://dagsmejan.de/

email : catarina.dahlin@dagsmejan.com Dagsmejan, 2016 in Zürich von Catarina Dahlin und Andreas Lenzhofer gegründet, setzt mit Functional Sleepwear neue Maßstäbe. Die ultra-leichte, nachhaltige Nachtwäsche aus hochwertigen Naturfasern vereint höchsten Schlafkomfort mit wissenschaftlich geprüfter Funktionalität - designt in der Schweiz, produziert in Europa. 2023 wurde Dagsmejan von der Financial Times als am schnellsten wachsendes Schweizer Start-up ausgezeichnet. Mit innovativer Schlafbekleidung und einem erfolgreichen D2C-Modell wuchs das Unternehmen rasant vom Start-up zum Scale-up. Während die USA mittlerweile der zweitgrößte Markt sind, baut Dagsmejan in der Schweiz seine Präsenz mit Pop-up-Stores in Luzern und Andermatt weiter aus. Der Name Dagsmejan steht für den Moment, wenn die Sonne den letzten Schnee des Winters schmelzen lässt - ein Sinnbild für Erneuerung, Kraft und Wohlbefinden. Pressekontakt: Contcept Communication GmbH

Frau Lisa Eisel

Alt-Moabit 19

10559 Berlin fon ..: +4915110709774

web ..: http://contcept.ch

