kontaktanzeigen.sex – Neue Plattform für diskrete erotische Begegnungen startet im deutschsprachigen Raum Pressetext verfasst von kleinanzeigen am Do, 2025-04-17 15:14. DACH, April 2025 – Mit kontaktanzeigen.sex startet eine neue Online-Plattform für erotische Kleinanzeigen im deutschsprachigen Raum. Ziel des Projekts ist es, eine moderne, seriöse und zugleich diskrete Möglichkeit zu bieten, um unkompliziert erotische Kontakte zu knüpfen – ganz ohne Abo-Fallen, versteckte Kosten oder algorithmische Hürden. Das Portal richtet sich an Erwachsene, die auf der Suche nach diskreten Abenteuern, prickelnden Begegnungen oder einem sinnlichen Austausch sind. Dabei bietet kontaktanzeigen.sex klassische Kategorien wie „Er sucht Sie", „Sie sucht Ihn", „Paar sucht Sie" oder „Erotische Massagen". Die Nutzer*innen können ihre Inserate kostenlos einstellen, mit Bildern versehen und auf Wunsch anonym kommunizieren. „Viele bestehende Plattformen wirken überladen oder schrecken mit Abo-Modellen ab. Wir wollten etwas schaffen, das klar, benutzerfreundlich und vor allem ehrlich ist", erklärt ein Sprecher des Portals. kontaktanzeigen.sex kommt ohne versteckte Kosten aus und legt großen Wert auf Datenschutz – inklusive SSL-Verschlüsselung, moderiertem Content und optionaler Anzeige auch ohne Bild. Die Seite ist für mobile Geräte optimiert und bietet eine einfache Verwaltung eigener Anzeigen. In naher Zukunft sollen weitere Features folgen, darunter eine Umkreissuche, Filter nach Interessen und ein Premium-Bereich mit geprüften Inseraten. kontaktanzeigen.sex versteht sich nicht als Dating-App, sondern als klassisches Kleinanzeigenportal für Erwachsene – inspiriert von den Rubriken früherer Tageszeitungen, aber angepasst an die digitale Zeit. Webseite: https://www.kontaktanzeigen.sex