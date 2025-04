Startseite Das "Who is Who" der internationalen Kunstszene bei der SYLT ART FAIR auf Sylt! 7. Juni - 14. September 2025! Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-04-11 11:21. Über 400 Werke von Topstars & Newcomern auf 600?qm: Die Sylt Art Fair 2025 zeigt vom 7.6. bis 14.9. zeitgenössische Kunst, Street Art & Pop-Art in der Neuen Bootshalle List. Eintritt frei! Über 400 Kunstwerke der international renommiertesten zeitgenössischen Künstler und spannender Newcomer werden diesen Sommer bei der 6. Sylt Art Fair in der Neuen Bootshalle in List auf rund 600 qm gezeigt. Mit diesem Kunstprojekt wird Sylt im Sommer 2025 erneut zur Bühne der Kunst: Gezeigt werden Werke von internationalen Topstars der Kunst wie Gerhard Richter, Erwin Wurm, Tony Cragg, Bernar Venet, Otto Piene, Ai Weiwei, Max Ernst, Günther Uecker, Heinz Mack, Gottfried Helnwein, Julian Schnabel, Damien Hirst, David LaChapelle, Jeff Koons, Markus Lüpertz, Mel Ramos und Jiri Dokoupil sowie international aufstrebender Künstler:innen von Dieter Nuhr und Rita Sabo, über Dietmar Brixy, Ben Buechner und Juan Amador bis hin zu Gregory de la Haba und Felix Giesen. Organisiert wird die Sylt Art Fair, von der Geuer & Geuer Art GmbH und dem artstar Verlag. Das Highlight: Die Ausstellung deckt ein breites Spektrum ab, von zeitgenössischer Kunst über Street Art bis hin zu Pop-Art. Jedes Jahr wird die Ausstellung durch eine Reihe von Wechselausstellungen ergänzt, sodass die Besucher stets eine neue und abwechslungsreiche Auswahl an Kunst erleben können. Die Sylt Art Fair bietet einen vielfältigen Veranstaltungskalender mit Events wie Art Nights, Künstlertalks und Meet & Greets, bei denen Kunstliebhaber nicht nur mehr über die Werke erfahren, sondern auch mit den Künstlern persönlich ins Gespräch kommen. Der Eintritt zur Ausstellung ist frei, und wer mit dem Auto kommt, findet direkt neben der Halle ausreichend kostenlose Parkplätze. Adresse:

SYLT ART FAIR

Neue Bootshalle List

Am Hafen 5

25992 List auf Sylt Über Sylt:

Speziell im Sommer macht der Jetset-Flair die Extravaganz von Sylt, den Hamptons Deutschlands, aus, aber das Credo auf der Insel bleibt auch dann Understatement. Die Insel des deutschen Geldadels lockt jährlich über eine Million Besucher mit vielfältiger Landschaft, unverwechselbarer Atmosphäre, kilometerlangen Stränden, beeindruckenden Dünen, Golfplatz und charmanten Orten mit Luxushotels und charmanten Boutiquehotels sowie vielfältigen kulinarischen Highlights. Mit acht Michelin-Stern Restaurants hat die nur 99 Quadratkilometer große Insel die größte Dichte an Sternerestaurants. Die Grundstückspreise sind so hoch wie fast nirgendwo sonst in Europa. Die Initiatoren:

Die Initiatoren der Sylt Art Fair sind die Geuer & Geuer Art GmbH und der artstar Verlag. Unterstützt wird das Kunstprojekt von verschiedenen Partnern, darunter n-tv Art Editionen, Miles & More und Recht Logistik. Weitere Informationen:

- zur Geuer & Geuer Art GmbH: geuer-geuer-art.de/

- zur arstar Verlag GmbH:artstar-verlag.de/

- zu den Sylt Art Fair: syltartfair.de/

