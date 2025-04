Startseite ASCOMP veröffentlicht "PC Internals" - neue Windows-Software zur Systemanalyse und Festplattenüberwachung Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-04-10 15:50. ASCOMP präsentiert PC Internals - die neue Windows-Software zur Analyse von Systemkomponenten und zur zuverlässigen Überwachung von Festplatten mit integrierter Frühwarnfunktion. Die ASCOMP Software GmbH stellt mit PC Internals eine neue Lösung zur Verfügung, mit der Windows-Nutzer ihre Systemkomponenten umfassend analysieren und Festplatten zuverlässig überwachen können. Die Software richtet sich sowohl an Privatanwender als auch an IT-Fachkräfte und Reseller, die Wert auf Transparenz, Früherkennung und Datensicherheit legen. Systeminformationen auf einen Blick PC Internals liefert detaillierte Informationen zu Prozessor, Arbeitsspeicher, Grafikkarte, Laufwerken und weiteren Systemkomponenten. Live-Diagramme zeigen die aktuelle Auslastung, während spezifische Daten zu Temperatur, BIOS-Version und Hardware-Modell die Analyse erleichtern. Festplattenüberwachung mit SMART-Auswertung Ein besonderes Highlight ist die integrierte Festplattenüberwachung: Die Software liest SMART-Werte aus und gibt Rückmeldung zur Temperatur und zur verbleibenden Lebensdauer von SSDs und HDDs. So lassen sich potenzielle Ausfälle frühzeitig erkennen und Datenverluste vermeiden. Pro-Version mit automatischer Warnfunktion In der Professional Edition bietet PC Internals eine automatische Benachrichtigungsfunktion. Nutzer können Schwellenwerte definieren, bei deren Überschreitung eine Warnung per E-Mail oder Windows-Benachrichtigung erfolgt. Optional kann auch der zuständige Händler benachrichtigt werden - ein besonders wertvolles Feature für Systemhäuser und IT-Dienstleister, die proaktiv betreuen möchten. Jetzt verfügbar - auch für Reseller PC Internals ist ab sofort unter www.ascomp.de erhältlich. Die Software kann kostenlos privat genutzt oder für geschäftliche Zwecke getestet werden; die Vollversion kostet 24,90?€. Reseller und IT-Partner erhalten spezielle Konditionen und können das Produkt auch für Kundeninstallationen, Covermounts oder als Mehrwert-Angebot einsetzen. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: ASCOMP Software GmbH

ASCOMP ist ein deutsches Softwareunternehmen mit Sitz in Gerlingen. Seit über 20 Jahren entwickelt ASCOMP innovative Softwarelösungen für Privat- und Geschäftskunden mit einem Fokus auf Datenschutz, Datensicherung und Effizienzsteigerung.

